Giuseppe Leotta è il nuovo Procuratore Militare della Repubblica

Succede al Dott. Giovanni Barone

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è insediato il Dott. Giuseppe Leotta, nuovo Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, e succede al Dott. Giovanni Barone.

Il Dott. Leotta proviene dalla Corte Militare di Appello in Roma, dove ha svolto le funzioni di Consigliere. In precedenza è stato Sostituto Procuratore Militare presso la Procura Militare di Roma, maturando una significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni requirenti.

Il suo percorso professionale è caratterizzato da un profilo di elevata professionalità istituzionale. È componente del Comitato scientifico del Consiglio della Magistratura Militare e svolge altresì le funzioni di Giudice Tributario quale Presidente di Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.

Entrato in magistratura nel 1998, dopo aver superato i concorsi sia per magistrato militare sia per magistrato ordinario, ha prestato servizio anche presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Messina.

Nel corso della sua carriera è stato consulente, per due legislature, della Commissione parlamentare antimafia e, per una legislatura, della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Ha inoltre ricoperto incarichi apicali di Gabinetto in cinque Governi ed è attualmente consigliere giuridico dell’ISIN – Autorità nazionale indipendente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. È stato infine Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari.

Nato a Reggio Calabria nel 1969, sposato e padre di due figlie, il Dott. Leotta ha conseguito la settima e ultima valutazione di professionalità prevista dall’ordinamento giudiziario, corrispondente alla precedente qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

L’insediamento segna l’avvio del suo mandato alla guida della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, nell’ambito dell’attività di tutela della legalità e dell’esercizio dell’azione penale di competenza della magistratura militare nelle regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il Dott. Giovanni Barone aveva assunto la guida della Procura Militare partenopea il 26 giugno 2018 e svolgerà l’incarico di Sostituto Procuratore Generale Militare presso la Procura Generale Militare della Corte di Appello di Roma.