Giunta Napoli: sì alla Fiera d’Arte Presepiale di San Gregorio Armeno

Armato: Riconosciuto l’alto valore storico, artistico e culturale della manifestazione

La Fiera d’Arte Presepiale di San Gregorio Armeno è stata riconosciuta ‘manifestazione dall’alto valore storico, artistico e culturale e di interesse pubblico’ dall’Amministrazione comunale con una delibera, approvata oggi dalla Giunta Manfredi, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Teresa Armato, che definisce anche le modalità di svolgimento della fiera ormai nota in tutto il mondo.

Il Comune ha riconosciuto all’evento una riduzione dell’80% del canone per l’occupazione di suolo pubblico e, inoltre, in virtù dell’interesse pubblico riconosciuto, alla manifestazione fieristica non si applicheranno le tariffe previste dal regolamento per i servizi resi dalla Polizia Locale in occasione di iniziative private.

L’Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno, dal canto suo, ha presentato un piano Safety and Security per l’area dei Decumani interessata dall’evento impegnandosi a collaborare con le Forze dell’Ordine al fine di scongiurare eventuali problematiche che potrebbero verificarsi in conseguenza dell’elevato flusso di residenti e turisti.

La Municipalità 4 emetterà l’ordinanza di divieto di transito e di sosta dei veicoli nell’area interessata.

L’Assessore Armato ha affermato: