Giunta Lazio stanzia ulteriori risorse per giovani agricoltori

Righini: ‘Supportare i nostri giovani agricoltori, anche attraverso la loro formazione e l’acquisizione di competenze specifiche’

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, ai Parchi e al Bilancio, Giancarlo Righini, la modifica del piano finanziario del PSR per gli ‘Aiuti all’avviamento aziendale per giovani agricoltori’.

Il provvedimento nasce dalla volontà dell’Amministrazione regionale di finanziare tutte le domande che risulteranno ammissibili, su un totale di 1.224 richieste arrivate alla chiusura del bando.

Inizialmente per i giovani agricoltori, in età compresa tra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, erano stati stanziati 25 milioni di euro attraverso la corresponsione di un premio per l’insediamento, con un contributo massimo di 50mila euro per quelli in zona ordinaria e 70mila nelle zone svantaggiate.

L’Assessore Righini dichiara: