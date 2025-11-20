Giunta Lazio approva delibere Proposta di Bilancio e Legge di Stabilità

Righini: ‘Questa manovra tutela i contribuenti, sostiene i territori e pone le basi per un ciclo di sviluppo solido e duraturo’

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, le delibere concernenti la Proposta di Bilancio 2026/2028 e la Legge di Stabilità 2026.

Due provvedimenti che delineano l’assetto economico-finanziario dei prossimi anni e segnano l’avvio di una nuova fase per la Regione.

Il Bilancio, composto da 7 articoli e 19 allegati, prevede entrate e spese pari a 20 miliardi nel 2026, 19,2 miliardi nel 2027 e 18,5 miliardi nel 2028, confermando la solidità dei conti e il consolidamento del percorso di risanamento.

Dal 2026 l’indebitamento regionale è stimato in 7,95 miliardi, con una riduzione di oltre 13 miliardi grazie alla cancellazione delle anticipazioni di liquidità riconosciuta a livello nazionale: un intervento senza precedenti che restituisce alla Regione margini di manovra per un piano straordinario di investimenti da 500 milioni fino al 2030.

La legge di stabilità 2026, articolata in 24 articoli, accompagna questa nuova fase introducendo misure che rafforzano la stabilità finanziaria, alleggeriscono il carico fiscale e sostengono territori, servizi e imprese.

Sul fronte delle imposte regionali, viene confermata l’aliquota IRPEF ridotta all’1,73% per i redditi fino a 28 mila euro. Vengono confermate le riduzioni IRAP per il Terzo settore, mentre viene introdotta l’esenzione IRAP per le società che hanno la seduta legale nei Comuni montani.

La manovra interviene anche su servizi e territori con numerose misure mirate: un’indennità straordinaria per il personale dei pronto soccorso, contributi per la sicurezza urbana, fondi e agevolazioni per i Comuni montani e le aree svantaggiate, risorse compensative per i territori che ospitano impianti di trattamento rifiuti, oltre al proseguimento del risanamento delle ATER e all’istituzione di un tavolo tecnico sulle funzioni di province e Città metropolitana.

Accanto alle misure economiche e sociali, la Legge di Stabilità dedica una parte significativa allo sviluppo culturale e turistico, prevedendo la creazione del Parco tematico dedicato a Pier Paolo Pasolini, l’avvio del Festival delle serie TV e dell’audiovisivo con 2 milioni di euro annui, il sostegno alle iniziative legate alla Capitale italiana della Cultura 2026 nell’area di Rieti e nuovi investimenti nei settori enoturistico e oleoturistico.

L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini, dichiara: