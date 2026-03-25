Giunta Elezioni Campania prende atto dimissioni Consigliere Cirielli

Approvata istruttoria aggiuntiva sulla potenziale surroga del candidato Marco Nonno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La Giunta delle Elezioni, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha preso atto delle dimissioni da Consigliere regionale di Edmondo Cirielli ed ha individuato, come potenziale surrogante, tramite la comunicazione della Corte di Appello di Napoli, il candidato Marco Nonno, della lista ‘Fratelli d’Italia’.

La Giunta delle Elezioni è stata aperta da una lunga preistruttoria da parte del Presidente Massimiliano Manfredi, effettuata, di norma, con gli uffici competenti.

La preistruttoria è stata articolata in due fasi, dalla ricostruzione dei fatti, che hanno portato la Giunta delle Elezioni, della precedente Legislatura, a deliberare la decadenza del Consigliere Nonno, fino all’inquadramento giuridico attuale del potenziale surrogante, dopo le interlocuzioni formali con il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli.

All’apertura dei lavori, il Presidente Massimiliano Manfredi ha precisato che, nel caso di Nonno, si è resa necessaria una preistruttoria in quanto la stessa Giunta delle Elezioni, seppur con componenti, in parte, variati, circa trenta mesi fa, ne aveva deliberato la decadenza, imposta dalla Legge Severino, a seguito di condanna definitiva.

Contro questa decisione, l’allora Consigliere Nonno aveva fatto ricorso al Tribunale Civile, ricorso rigettato e agli atti della stessa Giunta delle Elezioni.

Dopo le conclusioni del Presidente Manfredi, che hanno portato alla conferma del quadro giuridico esistente all’atto della decisione della precedente Giunta delle Elezioni, il componente della Giunta delle Elezioni, Raffaele Maria Pisacane, FdI, ha proposto un’istruttoria aggiuntiva prima di prendere una decisione definitiva.

Tale richiesta è stata accordata all’unanimità dalla Giunta delle Elezioni, la quale sarà riconvocata prima della seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale, già fissata per l’8 aprile 2026.