Home Territorio Giunta Campania per Regolamento approva costituzione gruppi consiliari

Giunta Campania per Regolamento approva costituzione gruppi consiliari

Di
Redazione
-
Consiglio Campania

La composizione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La Giunta per il Regolamento Interno, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, e composta dall’Ufficio di Presidenza integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, ha approvato all’unanimità la costituzione dei Gruppi consiliari, che, quindi, risultano così costituiti:

Partito Democratico

Consiglieri: Francesca Amirante; Carmela Fiola; Massimiliano Manfredi; Salvatore Madonna; Corrado Matera; Maurizio Petracca, Capogruppo; Francesco Picarone; Loredana Raia; Marco Villano; Giorgio Zinno.

Fratelli d’Italia

Consiglieri: Edmondo Cirielli, Rappresentante dell’Opposizione; Giuseppe Fabbricatore; Palmira Fele; Raffaele Maria Pisacane; Gennaro Sangiuliano, Capogruppo; Vincenzo Santangelo; Ettore Zecchino.

Movimento 5 Stelle

Consiglieri: Raffaele Aveta, Fico Roberto, Presidente Giunta regionale; Luca Trapanese; Salvatore Flocco; Gennaro Saiello, Capogruppo; Elena Vignati.

PPE – Forza Italia

Consiglieri: Roberto Celano;Fernando Errico; Assunta Panico; Mimì Minella; Massimo Pelliccia, Capogruppo; Livio Petitto; Giovanni Zannini.

Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro

Vincenzo Alaia; Ciro Buonajuto, Capogruppo; Giuseppe Barra; Pellegrino Mastella; Pietro Smarrazzo.

Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR, Conservatori, Riformisti, Europei

Francesco Iovino, Capogruppo; Sebastiano Odierna.

A Testa Alta

Luca Cascone, Lucia Fortini, Gennaro Oliviero, Capogruppo; Giovanni Porcelli.
Roberto Fico Presidente
Cuofano Giovanni Maria, Nino Simeone, Capogruppo; Davide D’Errico.

Alleanza Verdi e Sinistra

Rosario Andreozzi, Capogruppo; Carlo Ceparano.

Avanti Campania PSI

Giovanni Iovino, Giovanni Mensorio, Andrea Volpe, Capogruppo.

Lega Cirielli Presidente

Massimo Grimaldi, Capogruppo; Michela Rostan.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha commentato:

Ringrazio i colleghi di maggioranza ed opposizione per il lavoro compiuto nella Giunta per il Regolamento che, sulla base dell’ottima istruttoria svolta dal collega Giorgio Zinno, ha consentito di giungere alla approvazione unanime della costituzione dei Gruppi consiliari, ai quali auguro buon lavoro.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE