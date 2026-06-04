Giunta approva riassetto interventi prioritari PR FESR Campania 2021/27

Al centro il piano per le residenze universitarie

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Ottimizzare l’impiego dei fondi europei, accelerare l’avanzamento della spesa e sostenere interventi strategici immediatamente realizzabili.

Con questi obiettivi la Giunta regionale della Campania, nella seduta di ieri, ha approvato il riassetto e la razionalizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del PR FESR Campania 2021/2027.

Il provvedimento definisce le priorità e le azioni di aggiornamento relative agli interventi di competenza della Direzione Generale Risorse Strumentali.

La selezione è stata effettuata sulla base della capacità delle opere di rispettare i cronoprogrammi e di contribuire in maniera significativa alla spesa certificabile già a partire dal 2026.

Con questo aggiornamento, la programmazione di competenza della Direzione Generale raggiunge un valore complessivo di circa 55,6 milioni di euro.

Gli interventi riguardano settori strategici per lo sviluppo del territorio:

• Residenze universitarie e studentati: il programma punta ad ampliare l’offerta di alloggi per studenti a Napoli attraverso lo Studentato presso l’Istituto Pontificio di Santa Chiara, 2,6 milioni di euro, il finanziamento della prima fase di Casa Miranda, 10 milioni di euro, e il recupero dell’Ostello Mergellina, 4 milioni di euro;

• Innovazione e ricerca medica: 10 milioni di euro per il progetto ANTHEM (Advanced Technologies for Human-centrEd Medicine, dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate per la medicina;

• Efficientamento energetico e trasporti: 15 milioni di euro per la riqualificazione, la messa in sicurezza e il miglioramento dell’efficienza energetica di immobili regionali destinati al Trasporto Pubblico Locale nei comuni di Pozzuoli, Teverola e Arzano;

• Patrimonio culturale: 6 milioni di euro per il completamento della Biblioteca dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e 4 milioni per interventi di valorizzazione nel Parco di Castel Sant’Elmo.

L’Assessore al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo ha dichiarato: