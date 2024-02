Giuliano, UGL Salute sulla Giornata del personale sanitario

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 2020 celebriamo, il 20 febbraio, la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato.

Un atto dovuto nel contesto in cui allora fu pensata, in piena emergenza per la pandemia. E che oggi assume un valore particolare di fronte alle problematiche che attanagliano la sanità italiana di cui gli operatori sono attori principali.