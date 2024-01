Giulia Falzarano apre stagione concertistica del 2024 al Teatro Savoia

La pianista si esibirà a Campobasso il 13 gennaio

Sabato 13 gennaio alle 18:30, nel primo appuntamento del 2024 della stagione concertistica, organizzata dall’Associazione Amici della Musica ‘Walter De Angelis’ di Campobasso, salirà sul palco del Teatro Savoia la pianista Giulia Falzarano, con un programma che spazia da Franz Joseph Haydn, Sonata in mi bemolle maggiore op. 92, Hob XVI: 52, a Ludwig Van Beethoven, Sonata n. 6 in fa maggiore op. 10 n. 2, da Felix Mendelssohn-Bartholdy, Fantasia in fa diesis minore per pianoforte ‘Sonate écossaise’, op. 28, MWV U 92, fino a Fryderyk Chopin, Variazioni Brillanti op. 12; Andante spianato e Grande Polacca Brillante op. 22.

Giulia Falzarano nasce a Napoli nel 2005, intraprende lo studio del pianoforte in tenerissima età con sua madre, Anna Izzo, presso l’Accademia Musicale ‘Mille e una nota’ di Airola ed a soli 5 anni risulta vincitrice assoluta del suo primo concorso internazionale.

Prosegue, poi, gli studi con la Prof.ssa Tina Babuscio e con i Maestri Francesco Nicolosi e Massimo Bertucci. Nel 2016 è finalista del prestigioso concorso ‘Steinway’ tenutosi a Verona, ed è ospite dei Principi di Strongoli a Palazzo Ischitella per la rassegna musicale ‘I salotti di Thalberg’.

Frequenta corsi di alto perfezionamento pianistico con i Maestri Pasquale Iannone, Benedetto Lupo, Matteo Fossi, Giuseppe Andaloro, Vincenzo Balzani e Mario Coppola.

Colleziona un’ampia gamma di premi su tutto il territorio nazionale, tra cui il Primo premio all’Oleggio International Piano Competition, al Concorso Internazionale ‘Luigi Denza’, al Concorso ‘Vietri sul mare’, al Concorso ‘Città di Viterbo’, al ‘Città di Bucchianico’ ed a molti altri ancora.

Dall’estate 2020 si esibisce nell’ambito del ‘Barletta Piano Festival’, organizzato dal Maestro Pasquale Iannone, con cui studia negli ultimi tre anni.

Partecipa a gennaio 2021 al progetto discografico ‘La scuola di Pasquale Iannone al Barletta Piano Festival’ con Digressione Music ed a giugno dello stesso anno inaugura la stagione cameristica ‘I concerti di casa Rummo’ dell’Orchestra Filarmonica di Benevento sotto la direzione artistica di Beatrice Rana, eseguendo il Concerto K415 di Mozart in quintetto.

Debutta con l’orchestra nell’estate 2021 a Martina Franca per il ‘Piano Lab Festival’ e, nello stesso anno, si esibisce presso il Teatro Giordano di Foggia, accompagnata dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno.

Nell’estate 2022 si esibisce presso il Teatro Romano di Benevento per l’VIII stagione sinfonica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, sotto direzione artistica di Beatrice Rana, eseguendo il Concerto n.2 op. 21 di Chopin, che replica per il ‘Barletta Piano Festival’ con l’orchestra filarmonica della Calabria. Frequenta il Conservatorio di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento ed è nella classe del Maestro Rosalba Novelli.