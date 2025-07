Giuli visita mostra ‘Gigi Guadagnucci Giò Pomodoro’ a Villa Rinchiostra

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel pomeriggio di lunedì 7 luglio, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto visita alla città di Massa, segnando un momento di grande rilievo istituzionale e culturale.

Accompagnato – tra gli altri – dall’Onorevole Alessandro Amorese, dal curatore Mirco Taddeucci, dal Sindaco di Massa Francesco Persiani e dall’Assessore alla Cultura Monica Bertoneri, il Ministro ha fatto tappa anche a Villa Rinchiostra, sede del Museo Gigi Guadagnucci, dove fino al 21 agosto è allestita la grande mostra ‘Gigi Guadagnucci Giò Pomodoro | Conversazione sulla natura’, un’iniziativa di grande prestigio che ha l’obiettivo di mettere in dialogo i due scultori, approfondendo il loro rapporto con la natura ed in particolare con il Sole.

Durante la visita, il Ministro Giuli si è trattenuto a lungo nelle sale del museo, ammirando le opere e riflettendo su valore culturale e simbolico che questa mostra riveste per la città.

A tal proposito ha commentato:

Guadagnucci e Pomodoro qui dialogano in uno spazio di bellezza autentica, dentro una Villa e un giardino che sono fondamentali per raccontare un’identità.

Il progetto espositivo è, infatti, fondamentale per la città.

L’Assessore alla Cultura Monica Bertoneri ha dichiarato:

Segna l’inizio di un percorso culturale a lungo termine volto non solo a valorizzare Villa Rinchiostra ed il relativo parco ma anche a far riscoprire il nostro concittadino Gigi Guadagnucci.

La mostra ‘Gigi Guadagnucci Giò Pomodoro | Conversazione sulla natura’ è un’iniziativa importante per la città di Massa.

Parlando dell’incontro con il Ministro ha poi aggiunto:

La visita del Ministro Alessandro Giuli è un riconoscimento importante per la mostra di valore internazionale – così come l’ha definita egli stesso – e per il lavoro svolto sino ad oggi.