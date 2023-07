Giubileo, Rocca: ‘Stiamo lavorando su infrastrutture e collegamenti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Per quanto riguarda i lavori per il Giubileo stiamo scontando un ritardo iniziale che, come ho avuto modo di dire anche in campagna elettorale, è poco giustificabile.

Che il Giubileo cadesse nel 2025, infatti, era noto a tutti da tempo, visto che ricorre ogni 25 anni.

Noi stiamo lavorando con grande energia per tutti quegli interventi che ci consentiranno di ospitare al meglio milioni di pellegrini. Anche qui, la nostra visione non ruoterà soltanto intorno a Roma.

È evidente che la Capitale sia il cuore dell’evento giubilare, ma noi dobbiamo fare in modo che il Lazio venga conosciuto e amato nel suo complesso.

Ci stiamo concentrando sulle infrastrutture e sui collegamenti, in modo da rendere accessibili le bellezze del nostro territorio.

La promozione turistica dovrà cambiare paradigma. Le faccio un esempio: se lei va a Venezia, troverà molte facilitazioni per andare a visitare il circuito delle Ville Palladiane.

Perché il pellegrino o il turista che arrivano a Roma, non devono essere messi nelle condizioni di ammirare le Ville Tuscolane, la Strada delle Abbazie della Ciociaria o il Borgo di Fossanova in provincia di Latina?