Giubileo Giovani, Ghera: Servizi ferroviari e bus potenziati

600 giovani saranno ospiti nel complesso regionale di Santo Spirito in Sassia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Più treni e bus a disposizione, orario ferroviario allungato anche per la Roma-Lido e potenziamento dell’assistenza presso le stazioni.

La Regione Lazio, attraverso un accordo con Trenitalia e con l’azienda del trasporto regionale Cotral, ha messo a punto il programma di potenziamento dei servizi ferroviari e su gomma per il Giubileo dei Giovani 2025.

Il piano ferroviario con Trenitalia, finanziato con 12 milioni di euro di fondi giubilari, tiene conto dei flussi stimati per il Giubileo dei Giovani, che vedranno la partecipazione di circa 500mila persone, secondo le indicazioni pervenute dal Commissario Straordinario. Circa 600 giovani saranno, inoltre, ospitati nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia di proprietà della Regione Lazio.

L’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara:

La Regione Lazio, in accordo con il governo e tutti gli enti organizzatori, ha messo in campo un importante piano di potenziamento del trasporto su ferro e su gomma per favorire al massimo la mobilità delle migliaia di giovani che parteciperanno allo straordinario evento per il Giubileo dei Giovani. Rafforziamo i trasporti per favorire al massimo il flusso di persone che si recheranno a Tor Vergata ma anche per tutti i cittadini che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario, in particolare, dal 28 luglio al 3 agosto, i provvedimenti riguarderanno:

• dal lunedì al venerdì la linea FL1 nella tratta Roma Tuscolana- Fiumicino Aeroporto, allungando l’orario del servizio ferroviario, per consentire nella fascia notturna il rientro di circa 25.000 giovani che alloggeranno a Fiera di Roma;

• dal lunedì al venerdì la tratta Roma Termini – Roma San Pietro – Roma Aurelia per aumentare la capacità di posti, aggiungendo nuovi treni:

• sabato e domenica le linee dei Castelli e FL6 per aumentare la capacità dei posti nella tratta Roma – Ciampino, programmando nuovi treni, modificando la flotta sulle tracce attuali, assegnando la fermata straordinaria di Ciampino ai treni ordinari;

• sabato mattina e domenica pomeriggio i treni veloci nella tratta Ciampino – Fiera di Roma e viceversa al fine di offrire un servizio “diretto” senza rottura di carico nel nodo di Roma ai 25.000 giovani che dovranno spostarsi da/per l’area dell’evento a Tor Vergata.

In merito all’assistenza, saranno potenziati i presidi di Roma Termini, Fiumicino Aeroporto, Roma Ostiense, Fiera di Roma, Ciampino e Roma San Pietro.

Il potenziamento del servizio su gomma organizzato da Cotral prevede navette, dal lunedì al sabato, per il trasporto di circa 20mila pellegrini alloggiati presso la Fiera di Roma; un servizio dedicato a volontari, coro della Diocesi di Roma, vescovi e cardinali per i collegamenti verso il Dicastero, da venerdì a domenica, da San Giovanni, piazza Pia e altre sedi ecclesiastiche; l’attivazione per l’hinterland romano di un supporto con “macchine calde” e un servizio flessibile per facilitare gli spostamenti dei giovani.

Per quanto riguarda la Roma – Lido nelle giornate del 29 luglio e 1° agosto sarà prolungato l’orario di apertura della linea garantendo le ultime partenze dai capolinea di Colombo e Porta San Paolo alle ore 1:30, per venire incontro alle esigenze dei giovani che verranno ospitati nelle strutture del X Municipio.