Giubileo Giovani, Angelilli: Straordinario momento fede e partecipazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È bellissimo essere qui stasera in rappresentanza della Regione Lazio alla veglia del Santo Padre per il Giubileo dei Giovani. Vedere così tanti ragazzi vivere un così intenso momento di fede rappresenta una speranza per il futuro della nostra società.

Auguro a questi giovani di trovare la propria strada e di vivere appieno questi giorni di preghiera e di comunione.

Ringrazio i volontari della Protezione Civile regionale, ARES 118 e tutti gli operatori sanitari per l’impegno che da giorni stanno mettendo per far accogliere i pellegrini e per far sì che questo bellissimo evento si svolga in sicurezza.