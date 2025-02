Giubileo, a Itri prima tappa ‘In cammino nelle aree protette del Lazio’

Palazzo: ‘Occasione perfetta per immergersi nella cultura e nei sapori del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Parte da Itri la prima importante tappa del progetto ‘In cammino nelle aree protette del Lazio – Edizione Giubileo 2025’, promosso dall’Assessorato regionale all’Ambiente guidato da Elena Palazzo e dall’Assessorato ai Parchi guidato da Giancarlo Righini.

L’iniziativa, in collaborazione con Cammini d’Italia, dedicata al turismo lento e sostenibile e pensata per valorizzare le numerose bellezze ancora da scoprire in tutto il territorio del Lazio, coinvolge sette Parchi, una Riserva e otto Cammini di rilevanza storica e culturale nel corso del 2025.

Il primo evento è stato fissato per il 22 febbraio nel borgo storico di Itri, dove è stata organizzata una visita guidata gratuita con degustazione dei prodotti a marchio Natura in Campo.

Per l’occasione presente alla partenza, alle ore 10:00, l’Assessore regionale Elena Palazzo.

Al termine del tour prevista la presentazione dell’eccellenza gastronomica itrana, ovvero le olive da cui si estrae un olio pregiato, famoso in tutta Italia e molto richiesto anche all’estero.

L’Assessore regionale Elena Palazzo spiega:

Un’occasione perfetta per immergersi nella cultura e nei sapori del territorio. Stiamo puntando molto sulla valorizzazione delle aree naturali di cui tutto il Lazio è ricco. Luoghi capaci di svelare angoli inesplorati, paesaggi mozzafiato e di favorire lo sviluppo di un turismo lento e sostenibile. Sono felice che il progetto prenda il via proprio nel sud pontino che ha molto da offrire in tal senso. Attraverso il Cammino nelle Aree Protette del Lazio diamo l’opportunità a tutti di conoscere da vicino le nostre bellezze paesaggistiche e allo stesso tempo di scoprire le eccellenze enogastronomiche di tutto il Lazio che molto raccontano delle nostre tradizioni e della nostra storia, proprio come le famose olive itrane. Il modo giusto per promuovere le nostre località e per favorire lo sviluppo del territorio.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio 2025 nel Parco Naturale dei Monti Aurunci. Si partirà dal Rifugio Pornito, a Maranola fino a raggiungere la cima del Monte Redentore, dove sarà possibile ammirare la vista spettacolare sul golfo di Gaeta e le Isole Pontine. La passeggiata sarà dedicata alla scoperta del Cammino di San Filippo Neri.

Per conoscere le prossime tappe e iscriversi è possibile consultare il portale www.camminiditalia.org.