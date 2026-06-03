Giro Giro Napoli 2026: appuntamenti di giugno e luglio

Ogni sabato, percorsi guidati e laboratori in siti di interesse storico, artistico e scientifico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Entra nel vivo la terza edizione di Giro Giro Napoli – La città raccontata ai bambini, il progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole SCPA.

Ogni sabato, per tutto il mese di giugno e fino al 4 luglio, data che segnerà l’ultimo appuntamento prima della consueta pausa estiva, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno i piccoli esploratori, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, con un programma ricco di eventi gratuiti, tra percorsi guidati, laboratori, attività interattive e, novità di quest’anno, l’esperienza del teatro.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti, divisi in due turni, ore 10:30 e ore 12:00, salvo le eccezioni indicate.

Sabato 6 giugno

• Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II – Real Museo Mineralogico (con laboratorio)

• Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II – Museo di Antropologia (con laboratorio)

• Palazzo Reale di Napoli

• Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana

Sabato 13 giugno

• Museo dello Scudillo – Ore 10:30, turno unico, per bambini dagli 8 anni in su

• Jago Museum

• Certosa e Museo di San Martino

• Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli

Sabato 20 giugno

• Fondazione Morra Greco, con laboratorio

• La Santissima Community Hub, con laboratorio

• Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

• Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Sabato 27 giugno

• Società dei Naturalisti in Napoli, con laboratorio Il Teatro della Natura

• MOArt – Museo Orafo e Artigianato

• Museo e Real Bosco di Capodimonte

• Napoli nel tempo: la Napoli Greco-Romana, percorso itinerante con partenza dal Belvedere del Monte Echia

Sabato 4 luglio

• Castel Nuovo

• Palazzo Reale di Napoli

• ilCartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

• Pio Monte della Misericordia – Due turni speciali: ore 10:30 e ore 15:30

Il laboratorio come esperienza di scoperta e i percorsi nella storia

Musei della scienza, gallerie di arte contemporanea ed edifici storici rigenerati diventano luoghi di esplorazione attiva grazie a percorsi che affiancano alla visita didattica un’esperienza laboratoriale, capace di arricchire e completare la conoscenza degli spazi attraversati: un invito rivolto ai bambini a osservare, raccogliere dati, formulare ipotesi e rielaborare in modo personale le informazioni ricevute con strumenti diversi, dalla scrittura alla fotografia, dal disegno alla realizzazione di piccoli manufatti.

Nel mese di giugno il viaggio di Giro Giro Napoli condurrà alla Fondazione Morra Greco, sabato 20, attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea: dalle immagini in movimento alle installazioni ambientali e sonore, dalla fotografia alla scultura, i partecipanti seguiranno le tracce di un soggetto in movimento, sperimentando i processi di osservazione e rappresentazione che hanno ispirato le ricerche delle avanguardie futuriste.

A La Santissima – Community Hub, sabato 20, il laboratorio diventerà un’occasione per leggere le trasformazioni di un luogo che nei secoli ha cambiato funzione e identità, passando da convento a ospedale militare, fino a diventare oggi uno dei più interessanti esempi di rigenerazione urbana e culturale della città.

Infine, alla Società dei Naturalisti in Napoli, sabato 27, l’attenzione si concentrerà sulla scoperta del Teatro di Natura di Ferrante Imperato, straordinario esempio di Wunderkammer tardo rinascimentale e barocca di collezione scientifica, ripercorrendo le modalità con cui studiosi ed esperti hanno interpretato il mondo naturale.

Ai laboratori si affiancheranno i percorsi itineranti dedicati alla storia urbana. Sabato 27 giugno si svolgerà il primo appuntamento del ciclo Napoli nel tempo, intitolato Napoli Greco-Romana, con partenza dal Belvedere di Pizzofalcone: l’itinerario prederà l’avvio dal suggestivo panorama di Monte Echia, con vista sui resti della Villa di Lucullo, per giungere nei pressi dell’isolotto di Megaride, luogo di fondazione dell’antica Parthenope, e osservare da vicino le tracce dell’evoluzione costruttiva di Palepoli e della successiva Neapolis.

Un format che cresce

Il programma 2026 di Giro Giro Napoli conferma i percorsi nei principali siti d’arte e cultura della città e le passeggiate tematiche urbane dedicate alla scoperta della storia di Napoli dall’età greco-romana al ’900, ampliando al contempo l’offerta con laboratori dedicati ad arte, architettura e design. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione del teatro come strumento di narrazione e coinvolgimento, a integrazione dei percorsi guidati.

Saranno complessivamente 32 i luoghi coinvolti, tra musei, monumenti, parchi e spazi urbani. Entrano per la prima volta a far parte della rete di Giro Giro Napoli anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte, La Santissima Community Hub, il Teatro dei Piccoli, il Real Albergo dei Poveri e il Molo San Vincenzo.

Si amplia anche l’offerta dei laboratori, che si apre a nuovi linguaggi e luoghi della città, spaziando tra arte, architettura e design e coinvolgendo il circuito del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Società dei Naturalisti in Napoli, La Santissima Community Hub e la Fondazione Made in Cloister.

Come partecipare

Le attività di Giro Giro Napoli sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino. La partecipazione e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotare è possibile inviare un’email a girogironapoli@lenuvole.com indicando l’età dei partecipanti.

I siti di Giro Giro Napoli 2026 sono:

Castel Nuovo, Castel Sant’Elmo e Museo del ‘900, Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con i musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Paleontologia e Fisica, Certosa e Museo nazionale di San Martino, Chiesa Museo dei Girolamini, Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, Chiesa di San Severo al Pendino, Fondazione Antonio Morra Greco, Fondazione Made in Cloister, IlCartastorie/Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, Istituto degli studi filosofici-Palazzo Serra di Cassano, La Santissima Community Hub, MOArt-Museo Orafo e Artigianato, Molo San Vincenzo, MUSAP – Museo Artistico Politecnico, Museo dello Scudillo, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Jago, Museo laboratorio della Civiltà Contadina-Masseria Luce, Museo nazionale della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Palazzo Reale di Napoli, Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, Pio Monte della Misericordia, Real Albergo dei Poveri, Real Casa Santa dell’Annunziata, Società dei Naturalisti in Napoli, Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare.