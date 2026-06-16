Giro d’Italia Next Gen, con la Bacoli – Bacoli i Campi Flegrei in rosa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Si terrà domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 11:00, nella Sala “Mariella Cirillo” della sede della Città Metropolitana in piazza Matteotti a Napoli, la conferenza stampa di presentazione della Bacoli – Bacoli, la quinta frazione del Giro d’Italia Next Gen, la corsa riservata ai campioni di ciclismo under 23.

La tappa – promossa per far conoscere al mondo intero le meraviglie dell’area flegrea con il suo carico di bellezza, di storia, di cultura, di paesaggi mozzafiato, di enogastronomia – è in programma per il prossimo giovedì, 18 giugno, e vedrà i corridori compiere 7 volte un circuito che si svilupperà tra i comuni di Bacoli e Monte di Procida, per un totale di 139 km.

A presentare la tappa ci saranno il Vicesindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Cirillo, l’Assessore allo Sport e alle Politiche giovanili della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e l’amministratore delegato di RCS Sport, Paolo Bellino, in collegamento da remoto.

Alla conferenza – che sarà moderata da Gian Paolo Porreca, cardiochirurgo, giornalista e scrittore, storico del ciclismo in Campania – interverranno, inoltre, il Sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, l’Assessore allo Sport del Comune di Bacoli, Mauro Cucco, Rino Nasti in rappresentanza della sezione campana della Federazione Ciclistica Italiana, l’ex campione di ciclismo Raffaele Illiano, la responsabile delle relazioni esterne della sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana, Francesca Zei, e i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative collaterali alla tappa.

Già domani saranno svolte nella Villa comunale di Bacoli varie iniziative in attesa della Corsa.

Dalle ore 17:00 alle 19:00 è prevista l’iniziativa ‘I bambini di Bacoli aspettano il Giro Next Gen’, organizzata dal Comune in collaborazione con la IR Cycling, società sportiva guidata da Raffaele Illiano, insieme al suo staff di tecnici.

Si tratta di un evento dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 12 anni: è prevista una gimkana promozionale per avvicinare i bambini all’evento ciclistico e più in generale alla bicicletta.

Oltre a giochi di abilità, saranno raccontati aneddoti e curiosità dall’ex professionista. Merenda e gadget per tutti i partecipanti.

Dalle 18:00, invece, spazio all’approfondimento, alla storia e all’amore per le due ruote a partire dai Campi Flegrei.

La Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato un incontro dal titolo ‘Bacoli, il circuito dei Campi Flegrei, il ciclismo e il nostro amore’.

Protagonista dell’evento Gian Paolo Porreca, cardiochirurgo, giornalista e scrittore, memoria storica del ciclismo in Campania, che dialogherà con l’editore Marco Lobasso, con lo stesso Illiano e con Rino Nasti. Introdurrà l’incontro il Sindaco Della Ragione.

Oggetto del workshop, in particolare, la storia delle due ruote a Bacoli e nell’area flegrea, con un occhio particolare su quella che sarà scritta il prossimo 18 giugno.

Porreca ha affermato:

Bacoli è un Eldorado magico per il ciclismo. È un ciclismo che parla latino e moderno, fra i panorami e le memorie che tessono nel tracciato di un Giro, sia quello dei ‘grandi’ sia quello attuale dei ‘giovani’, un percorso che non ha eguali nel mondo a pedali: e mica solo italiano, quantomeno europeo.

I saliscendi e il chilometro di lungomare, Fusaro e Torregaveta, le erte arcigne e le picchiate senza timore, Maertens vs Moser, 1977, fanno del territorio di Bacoli un compendio irripetibile dello spettacolo che solo il ciclismo sa donare: così all’atleta sulla specialissima come al turista della bici.

La sua varietà di angoli è un batticuore ad ogni curva e ad ogni tornante, e quel traguardo assoluto su Miliscola, lo sguardo a Procida e ad Ischia, è un elogio del sublime che i classici latini senza enfasi hanno consegnato ancora avvolto dal silenzio, pure nel 2026, ai giovani scrittori della bicicletta di un giovedì di giugno.