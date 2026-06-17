Giro d’Italia Next Gen; Bacoli – Bacoli, Manfredi: Occasione sviluppo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Siamo davvero entusiasti di aver supportato, come Città Metropolitana di Napoli e insieme alla Regione Campania, il Comune di Bacoli nell’organizzazione di questa tappa, perché riteniamo che eventi come questi possano fungere da volano per lo sviluppo economico dell’intero territorio.

Del resto, abbiamo scelto, con la condivisione di RCS che ha riconosciuto in noi interlocutori affidabili e appassionati, di portare per ben 5 volte consecutive il Giro d’Italia a Napoli e nell’area metropolitana, e i numeri ci stanno dando ragione: ogni euro investito in eventi di questa portata torna moltiplicato sotto forma di attenzione internazionale verso un patrimonio che merita di essere conosciuto in tutto il mondo.