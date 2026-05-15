Giro d’Italia Napoli, ripristinati viabilità, servizi e decoro urbano

Pieno ritorno alla normale circolazione cittadina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Conclusi gli interventi finalizzati al ripristino della viabilità ordinaria, dei servizi alla città e delle condizioni di decoro urbano a seguito della tappa napoletana del Giro dìItalia.

Le squadre del Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi, sin dalle prime ore successive all’evento, sono intervenute lungo il percorso cittadino interessato dalla tappa per il riposizionamento di circa 60 new jersey, sia in cemento che in plastica, per la reinstallazione della segnaletica stradale e per il ripristino degli arredi urbani e di alcune fioriere in piazza della Repubblica.

Le operazioni si sono concluse nella mattinata odierna, consentendo il pieno ritorno alla normale circolazione cittadina.

Contemporaneamente, anche gli operatori di ASIA Napoli sono stati impegnati nelle attività di pulizia straordinaria delle aree maggiormente interessate dallìevento, attraverso lìimpiego di tre spazzatrici e di diversi automezzi operativi.

Nella mattinata, è stato completato anche il riposizionamento delle campane per la raccolta differenziata e delle attrezzature stradali temporaneamente spostate lungo il percorso della gara.