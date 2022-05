Giro d’Italia Napoli, dispositivi di circolazione con le limitazioni

In vigore il 14 maggio

In occasione del 105° Giro d’Italia che toccherà la città di Napoli sabato 14 maggio, è stato disposto un particolare dispositivo di traffico.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante saranno sabato 14 alle ore 13:00 in piazza del Plebiscito.

Il dispositivo è il seguente:

1. dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Cesario Console – via Chiatamone – via Alessandro Dumas Padre; 2. dalle ore 10:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo – viale Anton Dohrn – piazza della Repubblica – viale Antonio Gramsci – piazza Sannazaro (nella carreggiata dall’intersezione con via Mergellina a quella con viale Antonio Gramsci) – via Mergellina – via Orazio – via Francesco Petrarca – via Alessandro Manzoni – via Giovanni Boccaccio – discesa Coroglio – via Coroglio – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Cavalleggeri d’Aosta – via Diocleziano – piazzale Tecchio – viale J.F. Kennedy – via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro; B) Il divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso degli atleti di cui alla precedente lettera A), provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti; C) la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare i tratti interessati dalla gara sportiva di cui alla precedente lettera A). D) dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore ore 17:30 del giorno 14 maggio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara sportiva di cui alla precedente lettera A). E) Il giorno 14 maggio 2022, dalle ore 10:00 dalle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. il divieto di transito veicolare e di circolazione: a) nel sottopasso di via Claudio; b) in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano; 2. il senso unico di circolazione: a) in piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l’aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare; b) in piazza Sannazaro, nella carreggiata dall’intersezione con la Galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno; c) in via Giordano Bruno, dalla confluenza con piazza Sannazaro alla confluenza con piazza della Repubblica. F) Il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento: 1. dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Santa Lucia; 2. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 15:00 del 14/05/2022 in via Cesario Console intersezione via Nazario Sauro; 3. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro e via Partenope; 4. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 16:00 del 14/05/2022 in piazza Trieste e Trento e via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga; 5. dalle ore 14:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Generale Giordano Orsini, tratto da via Cesario Console a via Palepoli; 6. dalle ore 18:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Pergolesi e nei controviali di viale Antonio Gramsci; 7. dalle ore 18:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 22:00 del 14/05/2022 in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con via Posillipo all’intersezione con il viale di collegamento con via Mergellina; 8. dalle ore 14:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Riviera di Chiaia, da via San Pasquale a vico San Guido. G) Il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento: 1. dalle ore 6:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze del 14/05/2022 in via Santa Lucia; 2. dalle ore 7:00 alle ore 14:00 del 14/05/2022 in via Cesario Console intersezione via Nazario Sauro; 3. dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro e via Partenope; 4. dalle ore 3:00 alle ore 24:00 del 14/05/2022 in viale Anton Dhorn; 5. dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Pergolesi e nei controviali di viale Antonio Gramsci; 6. dalle ore 19:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 24:00 del 14/05/2022 in via Generale Giordano Orsini, tratto da via Cesario Console a via Palepoli; 7. dalle ore 22:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 22:00 del 14/05/2022 in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con via Posillipo all’intersezione con il viale di collegamento con via Mergellina; H) dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro, una corsia di emergenza, lato fabbricati, con direzione verso via Ammiraglio Ferdinando Acton; BA-varie strade Comune di Napoli Data: 27/04/2022, OD/2022/0000480 I) dalle ore 22:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 10.00 del 14/05/2022 e dalle ore 17:30 (a fine gara) alle 22:00 del 14/05/2022, doppio senso di circolazione in via Mergellina, dalla confluenza con via Posillipo all’intersezione con il viale di collegamento con via Caracciolo; J) dalle ore 7:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze del 14/05/2022: 1. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta, nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio del Commiliter; 2. il divieto di transito veicolare eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (che circoleranno a senso unico alternato).

Per l’evento è stata disposta la sospensione dell’attività di Food Truck in concomitanza con la tappa.

In particolare i furgoni mobili per la ristorazione posizionati su viale Dohrn rimarranno chiusi dalle 8:00 alle 22:00 il giorno 14 mentre quelli posizionati a Largo Sermoneta resteranno chiusi dalle ore 8:00 del 13 maggio fino alle ore 22:00 del 14 maggio;

Tangenziale: dalle ore 11:00 alle ore 18:00 del 14 maggio verranno effettuate le chiusure al traffico degli svincoli d’uscita:

Fuorigrotta in entrambe le direzioni;

Agnano in entrambe le direzioni;

Via Campana in direzione Ovest/Pozzuoli.