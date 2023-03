Giro d’Italia a Napoli: dispositivo di traffico corso Vittorio Emanuele

In vigore dal 6 marzo al 28 aprile

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria legati all’evento ciclistico ‘Giro d’Italia 2023’ è stato istituito, dal 6 marzo al 28 aprile in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Piedigrotta e piazzetta Cariati, nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere, un particolare dispositivo di traffico provvisorio.

In particolare:

A) dalle ore 7:00 alle ore 20:00, il senso unico alternato regolato da movieri;

B) il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Ordinanza