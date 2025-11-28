‘Giradischi e Papillon Show’ al Teatro Roma

In scena a Roma il 30 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Per celebrare i 15 anni del loro sodalizio artistico, Attilio Fontana ed Emiliano Reggente tornano in scena il 30 novembre, ore 17:30, al Teatro Roma della Capitale, con lo spettacolo simbolo della loro intesa ‘Giradischi e Papillon’, frutto del loro estro e della loro complicità teatrale, per far rivivere al pubblico quella magica armonia di talento, musica e divertimento che li accompagna fin dal primo incontro.

Uno spettacolo di classe tra musica e comicità frutto di oltre dieci anni di collaborazione e numerosi successi teatrali, lo spettacolo firmato dalla coppia Fontana – Reggente è una commedia musicale che unisce eleganza e ironia, senza mai ricorrere alla volgarità.

Tra canzoni e musiche inedite, lo spettacolo rievoca le atmosfere scintillanti di Studio Uno e la comicità irresistibile del duo Dean Martin & Jerry Lewis, reinterpretate con uno sguardo contemporaneo e un linguaggio vicino alla sensibilità di oggi.

Il ritmo, la leggerezza e l’ironia si fondono in un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità, creando un intrattenimento dal sapore vintage ma dall’anima sorprendentemente attuale.

Uno dei momenti più attesi è l’inserimento, perfettamente integrato nella drammaturgia, delle celebri imitazioni con cui Attilio Fontana, ex componente della boy band I Ragazzi Italiani, ha conquistato il pubblico e la critica a Tale e Quale Show.

Queste incursioni, mai fini a sé stesse, si trasformano in veri e propri numeri di teatro-canzone, che amplificano il gioco scenico e mettono in luce la straordinaria versatilità dell’artista.

Un’esperienza coinvolgente che fonde talento, musica e divertimento in un perfetto equilibrio tra passato e presente, dando vita a uno spettacolo capace di trascinare e conquistare il pubblico dall’inizio alla fine.

Teatro Roma

Via Umbertide, 3

00181 Roma

Orari botteghino:

dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle 20:00

Info & prenotazioni:

Tel. 06-7850626 – WhatsApp 324-5498051