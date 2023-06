Giovanni Raspini apre al pubblico il Palazzo dei Topi d’Argento

L’atelier artistico di Monte San Savino (AR) sarà accessibile ai visitatori dal 30 giugno

Giovanni Raspini, brand leader della gioielleria in argento e del design, annuncia l’apertura al grande pubblico del Palazzo dei Topi d’Argento, cuore creativo del marchio.

Questo magnifico palazzo, luogo vivo e dinamico, situato nel centro storico di Monte San Savino (AR), sarà aperto gratuitamente, ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e poi dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a partire da venerdì 30 giugno.

Per l’occasione saranno anche esposte 12 sculture in bronzo inedite, a tema animalier: ‘Rinoceronti in parata’, realizzate da un gruppo di scultori e artisti sotto la direzione creativa dello stesso Giovanni Raspini, fondatore del brand.

I visitatori, grazie a una visita guidata negli spazi espositivi, avranno l’opportunità di ammirare da vicino i capolavori qui custoditi: una straordinaria collezione di opere uniche, frutto della maestria artigianale e dell’ingegno creativo del designer del gioiello e dei suoi collaboratori.

Questa iniziativa rappresenta un momento significativo per Giovanni Raspini e testimonia il suo impegno nel promuovere l’arte, la cultura e l’artigianato italiano e la sua vicinanza al territorio e alla comunità locali.

Dice Giovanni Raspini:

Ci riempie di orgoglio poter condividere la bellezza e i progetti ospitati in queste stanze. Siamo stati sommersi di richieste di curiosi e appassionati che volevano visitare il nostro palazzo. Abbiamo sempre cercato di dar seguito a questi desideri e finalmente, in accordo e con il supporto del Comune di Monte San Savino, riusciremo a garantire una continuità nelle visite e nell’accesso di questo che è uno dei luoghi più rappresentativi dell’anima creativa della nostra azienda. Per l’occasione ho deciso di realizzare, in continuità con i progetti creativi che già seguo, una mostra di pezzi inediti: 12 rinoceronti in bronzo dal segno onirico e fantasmagorico che, in “parata”, accoglieranno i nostri ospiti.

Il Palazzo dei Topi d’Argento, già casa dell’artista e architetto rinascimentale Andrea Sansovino, acquistata e restaurata da Giovanni Raspini.

Questo nuovo capitolo nella storia del marchio nasce dalla volontà di condividere con il pubblico, che sempre più ne ha fatto richiesta, la bellezza e la cultura che permeano ognuna delle 25 stanze che compongono questo luogo magico, e accoglierà così gli amanti dell’arte, del design e della cultura, permettendo loro di immergersi nell’affascinante universo creativo di Giovanni Raspini.