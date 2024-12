Giovanni Nappi Componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore

Il Ministro Calderone firma la nomina

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone ha firmato il Decreto n. 201 del 19/12/2024 per il rinnovo della composizione del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore è un organismo istituito in Italia per garantire il confronto e la collaborazione tra lo Stato e le organizzazioni che operano nel settore non profit.

È previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) ed è composto da rappresentanti del governo, delle regioni, delle province autonome e delle principali reti associative del Terzo Settore.

Quale rappresentante per le autonomie regionali e locali è stato nominato Giovanni Nappi, della Regione Campania.

Così Nappi annuncia la sua soddisfazione per l’importante nomina:

Sono felice di condividere con voi la mia nomina a Componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore! Per me una straordinaria opportunità di rappresentare e sostenere il settore che da sempre considero fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. Sono pronto a mettere le mie competenze e la mia esperienza al servizio delle organizzazioni e delle persone che operano nel mondo del Terzo Settore, promuovendo il dialogo, la cooperazione e politiche innovative per il bene comune.

Nappi è da sempre noto per il suo impegno in ambito sociale e culturale. La nomina del Ministro, pertanto, rappresenta una scelta davvero lungimirante e appropriata.