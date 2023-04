‘Giovanisì in tour’, a bordo del camper viaggio nelle scuole toscane

Al via il 14 aprile dall’ISIS Sismondi – Pacinotti di Pescia (PT)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A bordo di un camper ‘Giovanisì in tour’ riparte per un nuovo e lungo viaggio che toccherà le scuole di tutte le province toscane.

L’obiettivo è portare l’istituzione regionale fuori dalle proprie mura per far conoscere a ragazze e ragazzi le opportunità che la Regione offre con il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

Il tour nasce come format informativo organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì, con il coordinamento del portavoce del presidente della Regione, con delega alle politiche giovanili, ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale.

Durante gli incontri, il team a bordo del camper racconterà a migliaia di studenti toscani, anche con modalità innovative e multimediali, informazioni utili per orientarsi nel mondo del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria.

All’insegna del claim ‘In viaggio per il tuo presente’, saranno decine le tappe che prenderanno il via dall’ISIS Sismondi – Pacinotti di Pescia (PT) venerdì prossimo 14 aprile e si snoderanno fino alla prima metà del 2024, la partecipazione è rivolta esclusivamente alle classi coinvolte dagli Istituti.

Spesso si terranno in concomitanza di eventi e manifestazioni di particolare interesse per i giovani. Come messaggio ispiratore dell’intero viaggio, sul camper spiccherà il celebre ‘I care’ di Don Lorenzo Milani, a cento anni dalla nascita del priore di Barbiana.

Il presidente della Regione spiega che sta per iniziare un nuovo viaggio del camper per dimostrare ancora una volta quanto per la Regione sia importante puntare sui giovani, investendo su progetti che li vedono protagonisti, su spazi e iniziative per avvicinarli al mondo del lavoro e alla cittadinanza attiva e responsabile.

Dal portavoce del presidente arriva un’ulteriore sottolineatura degli obiettivi del tour, ovvero raccontare a ragazze e ragazzi, anche con modalità dinamiche e interattive, che la Toscana è una terra che offre ad ognuno la possibilità di realizzarsi, attraverso la promozione del protagonismo giovanile e interventi specifici volti a favorire l’autonomia.

Secondo il portavoce, una comunità giovanile in movimento crea energie positive che una Regione come la Toscana non deve lasciare che siano sprecate.

Il team in viaggio sarà composto anche da formatori che aiuteranno studentesse e studenti a scoprire le opportunità di Giovanisì. Avranno un ruolo di primo piano, inoltre, le esperienze dei beneficiari.

Ogni tappa sarà suddivisa in più slot dalla durata di circa 15-20 minuti che coinvolgeranno più classi contemporaneamente.

Il format prevede inoltre uno scambio di idee con gli studenti per raccogliere le loro proposte per la Toscana e incentivare la partecipazione attiva alla vita democratica.

I nuovi appuntamenti di “Giovanisì in tour” nascono anche grazie al dialogo avviato durante il percorso partecipativo che lo scorso anno ha coinvolto oltre 500 rappresentanti degli studenti e delle studentesse da oltre 160 scuole superiori toscane.

Il percorso vede la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Upi Toscana e Anci Toscana.

Per il camper si ringrazia: Azienda USL Toscana centro, Confartigianato Imprese Firenze, Fondazione CR Firenze, Lamberet, OITAF -Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti e Farmaci, Orion, Toscandia e Vangi.

Il progetto Giovanisì

Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, una delle migliori buone prassi per le politiche giovanili a livello europeo, che dal 2011 ad oggi ha investito oltre 1,4 miliardi di euro di risorse regionali nazionali e europee. Più di 70 opportunità legate al diritto allo studio, alla formazione e al sostegno a percorsi per l’inserimento nel mondo del lavoro che hanno permesso di raggiungere oltre 470.000 beneficiari under 40.