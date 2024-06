Giovanisì, Governo Seul incontra progetto toscano per autonomia giovani

Al centro del confronto la conoscenza del progetto e riflessioni sulla condizione giovanile

Il Governo Metropolitano di Seul alla scoperta di Giovanisì.

Questo pomeriggio una delegazione di funzionari provenienti dalla capitale della Corea del Sud è a Firenze in visita studio per approfondire la conoscenza del progetto regionale per l’autonomia dei giovani e delle politiche giovanili della Toscana.

Per l’occasione, il team di Giovanisì ha illustrato la strategia di governance e comunicazione che hanno reso il progetto una buona prassi nazionale ed europea, capace nei suoi 13 anni di vita di raggiungere con misure concrete oltre 535mila giovani toscani.

Hanno preso parte all’incontro anche il dirigente regionale del settore Lavoro e la funzionaria del settore Formazione per l’inserimento lavorativo.

Il confronto si è soffermato sulla condizione giovanile, sul fenomeno NEET e sulle azioni condotte dal governo regionale in ambito di formazione e inserimento nel mercato del lavoro.

Nel suo messaggio di saluto il Presidente Giani ha sottolineato:

Questa study visit è l’ennesima conferma dell’attenzione e della curiosità che un progetto efficace come Giovanisì è capace di suscitare non solo in ambito europeo, ma anche in altre parti del mondo. Inoltre, lo sviluppo di relazioni internazionali costituisce sempre occasione preziosa di arricchimento ed è fondamentale per rendere sempre più efficiente l’azione amministrativa da un lato, e per esportare una buona prassi in altri contesti, moltiplicandone i risultati.

La delegazione coreana sarà a Firenze anche nella giornata di venerdì 28 giugno, nel corso della quale incontrerà un gruppo di funzionari dell’Azienda regionale toscana per l’impiego, ARTI, e si recherà in visita presso un Centro per l’impiego.