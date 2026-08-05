Giovanisì, al Next Generation Fest Paolo Ruffini, ROB e Gli Autogol

Il 10 ottobre al Teatro del Maggio di Firenze torna con tanti nuovi nomi l’evento gratuito più importante per le generazioni Z e Alfa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si allunga l’elenco di artisti, divulgatori, creator, personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura, della scienza, dell’impresa, confermati per l’appuntamento del 10 ottobre al Teatro del Maggio Fiorentino che ospiterà la quinta edizione del Next Generation Fest, il più grande evento gratuito in Italia rivolto alle giovani generazioni Z, e Alfa, nato da un’idea del Sottosegretario del Presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika.

Ci sarà anche Paolo Ruffini, poliedrico attore, regista, autore toscano, che da oltre 10 anni unisce spettacolo, inclusione e successi tra TV, cinema e teatro.

Presenti anche Gli Autogol, popolari content creator, attori, conduttori radio e tv. Narratori ufficiali della Fiamma olimpica Cortina 26, hanno appena concluso un tour teatrale di 2 anni con oltre 50 date sold out.

E poi ROB (Roberta Scandurra) giovanissima cantautrice che ha conquistato il pubblico con la vittoria a X Factor 2025. E ancora Giuseppe Giofrè, artista italiano che ha conquistato il mondo danzando con le più grandi star internazionali.

Il Next Generation Fest non si esaurisce in una singola giornata, ma rappresenta una tappa di un impegno più ampio e continuativo della Regione Toscana a favore dei giovani.

Un impegno che si traduce in politiche, strumenti e opportunità concrete per il diritto allo studio, la formazione, l’accesso al lavoro, il sostegno all’imprenditorialità, la partecipazione, la cittadinanza attiva e la promozione della cultura.

L’edizione 2026 di NGF anticipa il Festival delle Regioni, ospitato sempre nel mese di ottobre dalla Regione Toscana.

Il Presidente Giani ha detto:

Come Regione siamo impegnati a costruire politiche che mettano al centro il diritto dei giovani ad essere protagonisti delle scelte che li riguardano. Il Next Generation Fest rappresenta oggi uno dei luoghi più significativi in cui la Toscana incontra le sue nuove generazioni. La presenza di artisti, creator e professionisti capaci di parlare ai giovani con linguaggi diversi, conferma la forza di un progetto che non è solo un evento, ma un percorso continuo di ascolto, partecipazione e creazione di nuove opportunità. Anche questa quinta edizione, con nuove adesioni che arrivano continuamente, dimostra che investire sui giovani significa investire sulla crescita dell’intera comunità.

Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika ha detto:

È veramente incredibile vedere come anno dopo anno sempre più personaggi dello spettacolo, della cultura, dell’impresa e della comunicazione, legati in qualche modo all’universo giovanile, aderiscano con entusiasmo a questo evento. Ciò dimostra che con il Next Generation Fest abbiamo veramente dato vita ad un evento che si è consolidato come punto di riferimento, scelto da migliaia di ragazze e ragazzi con i quali stiamo crescendo insieme, ma anche da tutti coloro che tra mille impegni non vogliono perdere l’occasione di salire su questo palco per comunicare con loro, attraverso l’arte, la testimonianza, le parole. Questo ci rende estremamente orgogliosi e ci responsabilizza ancor di più giunti al quinto anno di questa avventura, che continua anche durante l’anno con le iniziative e le opportunità proposte attraverso Giovanisì, per rendere i giovani veramente protagonisti del loro futuro.

Alla conduzione della giornata la conferma da 5 edizioni di Veronica Maffei, giornalista corrispondente da Los Angeles, alla quale le si affiancheranno altri nomi.

Confermati anche i Phrones, comici e content creator, come “inviati speciali”.

Per partecipare all’appuntamento del 10 ottobre basta iscriversi online: l’indirizzo da cui compilare il modulo è https://giovanisi.it/nextgenerationfest/.

La partecipazione è gratuita: un’occasione per assistere dal vivo ad interventi parlati e ispirazionali di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e del web.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata regionale dei giovani, istituita dalla Legge regionale 81/2020, confermando l’impegno della Regione nel valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni.

L’iniziativa è organizzata dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziata interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale in attuazione dell’accordo FPG 2024-2026, Intesa 127/2024.

L’evento gode del patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tra i media partner, in progress: Skytg24 – TV esclusiva nazionale, ANSA, La Repubblica, La Nazione, Luce!, Corriere Fiorentino, L’Espresso, intoscana.it.