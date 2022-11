Giovanisì, Accènti Intoscana incontra mondo formazione professionale

Online la decima puntata, dedicata agli IeFP, del format video di Fondazione Sistema Toscana che racconta le esperienze nate grazie alle opportunità del progetto regionale per l’autonomia dei giovani

Sono gli IeFP, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, al centro della decima tappa del viaggio di Accènti Intoscana, il format video di Fondazione Sistema Toscana (Ufficio Giovanisì e redazione di intoscana.it) che racconta le esperienze nate grazie alle opportunità del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

La nuova puntata del format è dedicata infatti a questi percorsi formativi gratuiti promossi dalla Regione, che per gli studenti e le studentesse in uscita dalla scuola secondaria di primo grado si pongono come alternativa al corso di studi quinquennale.

Consentono di imparare un mestiere, ottenendo dopo tre anni una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Numerosi sono gli ambiti professionali: dalla meccanica alla ristorazione, alla lavorazione della pelle.

A raccontare le opportunità di questo particolare segmento formativo sono Sunaj, Sellenny, Alessandro, Nidal, Greta, Nicolas, Ayri, che hanno trovato la loro strada proprio grazie agli Iefp e ora stanno costruendo il loro futuro.

Durante i tre anni del percorso formativo allieve e allievi hanno così la possibilità di imparare attraverso lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro, pratiche in laboratorio e attività di apprendimento all’interno delle aziende del settore.

Gli IeFP sono uno strumento per contrastare l’abbandono scolastico e aiutare i giovani a costruirsi una professionalità dando loro gli strumenti pratici di un mestiere.

Sottolinea Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani:

Quanti di noi conoscono ragazzi e ragazze che non concludono il percorso di studi tradizionali alla scuola superiore noi abbiamo bisogno di una comunità fatta di genitori, di nonni, di docenti, di associazioni che possano consigliarli, che dicano loro che ci sono altre opportunità, noi questo vogliamo fare con il progetto Giovanisì, dirgli che siamo qui non per giudicare le loro scelte ma per aiutarli nei loro percorsi di autonomia.

È possibile guardare la nuova puntata di ‘Accènti Intoscana’ anche sui siti web di Giovanisì e di Intoscana.