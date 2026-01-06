‘Giovani e alcool: una sfida collettiva’: incontro a Civitavecchia (RM)

Appuntamento, a ingresso libero, il 9 gennaio

‘Giovani e alcool: una sfida collettiva’ è il titolo del nuovo incontro di formazione e informazione organizzato dal Dipartimento Pensionati d’Italia di Fratelli d’Italia a Civitavecchia (RM).

Venerdì 9 gennaio, presso il comitato di via delle Azalee nel quartiere San Gordiano, i lavori saranno aperti dal cavalier Valfredo Porega, responsabile nazionale del dipartimento, e dai saluti istituzionali del Consigliere regionale Emanuela Mari.

Seguirà l’intervento del responsabile del Dipartimento Pensionati d’Italia di Civitavecchia, Remo Fontana, su ‘L’uso delle sostanze alcoliche da parte dei minori’.

Alessandro Anzini, viceresponsabile del Dipartimento regionale del Lazio, parlerà di ‘Giovani e alcool, i dati del fenomeno’, mentre la Vicepresidente dell’associazione S.M.A.R.T. Daniela Etna interverrà su ‘Il consumo di alcool, cosa ci dice la legge’.

I saluti finali saranno affidati ad Antonio Rossi, responsabile del Dipartimento Pensionati d’Italia del Lazio.

L’appuntamento, a ingresso libero, è fissato alle ore 17:00 di venerdì in via delle Azalee 5c a Civitavecchia.