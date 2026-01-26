Giorno della Memoria 2026: eventi del Parlamento europeo a Roma

Il 27 gennaio appuntamento al Fondazione Museo della Shoah – Esperienza Europa – David Sassoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia ricorda i deportati e le vittime dei campi di sterminio nazisti con una visita al Museo della Shoah a cui seguirà un momento di dialogo e riflessione a Esperienza Europa – David Sassoli.

Alle 12:00, in collegamento dalla plenaria a Bruxelles, verranno trasmessi gli interventi della Presidente Roberta Metsola e della sopravvissuta Tatiana Bucci.

Insieme all’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, ANED, la Fondazione Museo della Shoah, la Lega Nazionale Dilettanti – FIGC e Figurine Forever, il Parlamento europeo in Italia organizza una serie di momenti di scambio attraverso le testimonianze di chi è sopravvissuto ai campi di sterminio, per dialogare con le nuove generazioni e promuovere i valori di inclusione e rispetto.

La commemorazione inizia alle 9:00 al Museo della Shoah e continua, quindi, a Esperienza Europa – David Sassoli di Roma. Un momento aperto dai saluti di Carlo Corazza, Direttore del Parlamento europeo in Italia, seguito dagli interventi istituzionali delle Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno, con delega per la Giornata della Memoria e la lotta all’antisemitismo, in collegamento da Bruxelles, e Antonella Sberna, in videomessaggio.

Seguirà la testimonianza di Nando Tagliacozzo, vittima delle deportazioni nel quartiere ebraico di Roma del 16 ottobre 1943.

Sarà poi presentato il progetto ‘Figurine della Memoria’ dalla Lega Nazionale Dilettanti – FIGC e da Figurine Forever, le figurine commemorative dedicate ai calciatori deportati che raccontano le loro storie come monito contro l’indifferenza e la ‘banalità del male’, come la definì la storica e filosofa Hannah Arendt.

Dalle ore 12:00, il collegamento in diretta della sessione plenaria speciale per la Giornata Internazionale della memoria dell’Olocausto a Bruxelles per seguire l’intervento di apertura della Presidente Metsola, seguito dalla testimonianza di Tatiana Bucci, sopravvissuta all’Olocausto.

Successivamente, sempre a Esperienza Europa – David Sassoli, verrà trasmesso il cortometraggio ‘Coscine di Pollo’ di Federico Paolini, presentato dal regista insieme alla sceneggiatrice Claudia Genolini e al produttore Carlo Cozzi.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle classi degli istituti superiori, tra cui le Scuole Ambasciatrici del Parlamento europeo, e a giovani calciatori e calciatrici.

L’evento potrà essere seguito in streaming sul canale YouTube dell’Ufficio del Parlamento europeo.

Programma completo