Giorno del Ricordo, Rocca: Regione Lazio sarà illuminata col Tricolore

Il Presidente: ‘Un gesto simbolico e doveroso’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Domani, martedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, il palazzo della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo 212 sarà illuminato con i colori del Tricolore italiano, dalle ore 18:30 fino alla mezzanotte.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dichiara:

Quest’anno, per la prima volta nella storia dell’istituzione regionale, in occasione del Giorno del Ricordo il palazzo della Regione si illumina con il tricolore, per commemorare il dramma delle foibe e il conseguente esodo giuliano-dalmata.

Un gesto simbolico e doveroso. Per decenni, infatti, la memoria dei massacri di nostri connazionali a est dell’Adriatico è stata soffocata, ignorata, negata, persino vilipesa.

Ma la memoria, anzi, la giustizia, è ben più forte delle manipolazioni ideologiche e delle amnesie selettive.

Solo da pochi anni, grazie all’istituzione del Giorno del Ricordo con la legge 92 del 30 marzo 2004, sono diventate patrimonio comune le storie di uomini, donne, anziani e bambini travolti dalla furia della Jugoslavia di Tito.

A breve il Museo del Ricordo sorgerà in un importante spazio della Regione Lazio, colmando un vuoto durato troppo a lungo. Roma, Capitale d’Italia, e il Lazio, divengono così custodi e promotori di una doverosa memoria collettiva.

Gli orrori generati dai totalitarismi del XX secolo devono farsi testimoni concreti e attuali presso le giovani generazioni e, soprattutto, presso quelle del futuro. Perché la memoria è tenace ed è parte costitutiva dell’identità di una nazione.