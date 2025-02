Giorno del Ricordo: premiate scuole vincitrici concorso esodo e foibe

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sono stati premiati questa mattina in occasione del Giorno del Ricordo, nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, gli studenti delle scuole medie e superiori lombarde vincitori del concorso dal titolo ‘Piazze, vie, monumenti, lapidi parlano nelle città e cittadine lombarde della Frontiera Orientale’ dedicato alla tragedia dell’esodo giuliano – dalmata – istriano e delle foibe.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha sottolineato:

Le istituzioni, oggi più di ieri, hanno il dovere del ricordo, che significa trasmettere ai più giovani questa pagina di storia, nascosta per troppo tempo.

Un orrore troppo a lungo negato e un’operazione di pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia.

Gli studenti dell’ICS San Paolo d’Argon – Scuola ‘Enea Salmeggia’ di Cenate Sotto (BG) hanno vinto il primo premio per la categoria ‘Elaborato di gruppo’ con ‘Il gioco del Loco’, un gioco da tavolo alla scoperta delle storie e dei luoghi della memoria.

Per la categoria ‘Elaborato individuale’ delle scuole secondarie di I grado il primo premio è andato a Giulia Agostoni dell’IC “San Giovanni Bosco” di Cremeno (LC) con ‘Vola colomba’ un testo che ripercorre la tragedia dell’esodo e delle foibe, fornendo nello stesso tempo un ricco apparato sitografico per approfondimenti.

Alessandro Spinosa dell’IIS ‘Bertrand Russell’ di Garbagnate Milanese (MI) è risultato vincitore nella categoria ‘Elaborato individuale’ delle scuole secondarie di II grado con il video ‘La strage di Vergarolla’ che racconta attraverso filmati d’epoca, immagini, testi e testimonianze la tragedia del 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola.

Una menzione speciale è stata assegnata agli studenti del Liceo ‘Primo Levi’ di San Donato Milanese (MI) per ‘Fuori dal silenzio’, un video che ripercorre le tappe di un viaggio di istruzione a Trieste nei più significativi luoghi dell’esodo giuliano – dalmata – istriano.

A tutti gli studenti il Presidente Federico Romani e il Vice Presidente Giacomo Cosentino hanno consegnato un attestato, la medaglia di bronzo della provincia di appartenenza e una riproduzione di Palazzo Pirelli stampata in 3D.

I vincitori e i loro insegnanti, a fine maggio, prenderanno parte a un viaggio di istruzione di tre giorni a Redipuglia e sui luoghi del martirio delle popolazioni giuliano – dalmate – istriane.

Al concorso, indetto sulla base della legge regionale n. 2/2008 e giunto alla 17a edizione, quest’anno hanno aderito nove istituti scolastici – tre scuole secondarie di I grado e sei scuole secondarie di II grado – delle province di Bergamo, Lecco, Milano e Varese e sono stati presentati 20 lavori individuali e di gruppo con il coinvolgimento di 92 studenti.

Hanno partecipato le seguenti scuole: Liceo Artistico Statale ‘Giacomo e Pio Manzù’ di Bergamo, ICS ‘San Paolo d’Argon’ – Scuola ‘Enea Salmeggia’ di Cenate Sotto (BG), Istituto Superiore ‘Maironi da Ponte’ di Presezzo (BG), IC ‘San Giovanni Bosco’ di Cremeno (LC), ITI LSA ‘Cartesio’ di Cinisello Balsamo (MO), IC ‘Manzoni’ di Cologno Monzese (MI), IIS ‘Bertrand Russell’ di Garbagnate Milanese (MI), il Liceo scientifico ‘Primo Levi’ di San Donato Milanese (MI) e ITEP ‘Galileo Galilei’ di Laveno Mombello (VA).

La Commissione che ha giudicato i lavori è stata presieduta dal Vice Presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino che ha sottolineato l’importanza del tema del concorso di quest’anno che “

a proposto agli studenti una riflessione su un aspetto fondamentale della memoria, che non vive solo nei libri, ma anche nei luoghi che frequentiamo ogni giorno.

I lavori presentati non sono solo un esercizio didattico, ma un contributo concreto alla costruzione di un percorso condiviso, essenziale per comprendere il passato e per costruire un futuro basato sulla consapevolezza e sul rispetto della verità storica.