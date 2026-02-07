Giorno del Ricordo, iniziative della Giunta regionale Toscana

Gli eventi in programma il 9 e 10 febbraio

La Giunta regionale toscana ha organizzato iniziative di approfondimento sulle drammatiche vicende del Confine orientale, scegliendo di avvalersi della competenza degli Istituti Storici, con interventi qualificati di storiche e storici.

A curare iniziative e progetti regionali sono infatti, da anni, l’Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, ISGREC, e l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale nel coinvolgimento delle scuole.

Quest’anno doppio appuntamento: la mattina del 9 febbraio, con il momento di approfondimento ‘Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano’ rivolto alle studentesse e agli studenti toscani, mentre il pomeriggio del 10 febbraio con la presentazione del volume di Susanna Bino ‘Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze: la vicenda dei Vanchetoni (1947 – 1948)’.

Lunedì 9 febbraio, Firenze

Il 9 febbraio si terrà l’iniziativa ‘Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano’, appuntamento a partire dalle ore 9:30 presso l’Auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR a Firenze, Lungarno Soderini, 21.

La mattinata inizierà con i saluti istituzionali di Alessandra Nardini, Assessore all’istruzione e cultura della Memoria, Alessandra Papa dell’Ufficio Scolastico Regionale e di Matteo Mazzoni, Direttore dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea.

Seguirà la lectio magistralis di Costantino Di Sante, Università degli Studi del Molise, su ‘Le tragedie del confine orientale: guerra, foibe ed esodo giuliano-dalmata’.

Sarà inoltre proiettato il video ‘L’Archivio Museo storico di Fiume e il Villaggio giuliano di Roma’, una visita guidata virtuale a cura di Marino Micich, Direttore della Società di studi fiumani – Archivio Museo storico di Fiume.

Il video è una produzione ISGREC/Regione Toscana con la regia di Luigi Zannetti. Dopo il dialogo con Silva Rusich, figlia di Sergio Rusich, deportato politico ed esule istriano, nella seconda parte della mattinata sarà dato spazio agli esiti del progetto ‘Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano’, che la Regione ha sostenuto e che l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, ISGREC, ha realizzato in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza in Toscana e l’Ufficio scolastico regionale.

Luca Bravi dell’Università di Firenze e Ilaria Cansella, Direttrice dell’ISGREC, si collegheranno con la Scuola italiana TSS – SMSI ‘Leonardo da Vinci’ di Buie, partner per l’anno scolastico 2024/2025, per poi presentare i progetti dei 5 gruppi di studentesse e studenti toscani che hanno partecipato al gemellaggio Toscana – Buie del 2025.

L’intervento conclusivo è affidato al Presidente Eugenio Giani.

Alcune classi toscane potranno partecipare in presenza all’iniziativa e molte altre lo faranno a distanza.

È infatti previsto un collegamento in streaming per studentesse, studenti, ma anche cittadine e cittadini, all’indirizzo www.regione.toscana.it/diretta-streaming.

Martedì 10 febbraio, Firenze

Il 10 febbraio alle ore 17.30 nella Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze, si terrà la presentazione del volume di Susanna Bino ‘Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze: la vicenda dei Vanchetoni (1947 – 1948)’.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Alessandra Nardini e di Stefano Cecconi, Presidente della Congregazione dei Vanchetoni, l’autrice dialogherà con il Direttore dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, Matteo Mazzoni.

È stato invitato il Presidente della Regione Eugenio Giani. Il volume fa riemergere dall’oblio una storia dimenticata, quella dell’accoglienza dei profughi giuliani a Firenze nell’Oratorio dei Vanchetoni, uno scrigno di bellezza dell’arte medicea del Seicento. La vicenda riemerge in una polifonia di voci: articoli di giornale, resoconti, telegrammi, lettere di grandi personaggi dell’epoca, testimonianze di chi ha vissuto la vita da profugo.

Inoltre, l’Assessore Nardini parteciperà il giorno successivo, mercoledì 11 febbraio alle ore 17:30, all’iniziativa organizzata a Grosseto dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’eta contemporanea, dalla Provincia di Grosseto e dal Comitato provinciale ANPI ‘N. Parenti’.

Nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, è organizzato un pomeriggio di riflessione sui temi del Giorno del Ricordo. L’Assessore porterà i saluti della giunta regionale toscana, a cui seguiranno quelli del Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, del Presidente ISGREC Lio Scheggi e della Presidente del Comitato provinciale ANPI ‘N. Parenti’ di Grosseto Antonella Coppi.

Successivamente gli interventi di Ilaria Cansella, direttrice dell’ISGREC, su ‘I luoghi del Ricordo’, per un itinerario di conoscenza storica; di Elisabetta Tollapi, insegnante del Polo scolastico Bianciardi, che parlerà del viaggio sul confine orientale italiano come esperienza didattica.

Ampio spazio sarà dedicato a ‘Verso casa’, il progetto delle due studentesse grossetane della Va Architettura – Polo Bianciardi, Yasmin Khouribech e Chiara Scotto, che hanno partecipato nell’anno scolastico 2024/2025 al progetto della Regione ‘Sulle tracce della storia. Viaggio sul confine orientale italiano’ e al gemellaggio con studentesse e studenti di Buie.