Giorno del Ricordo 2026: commemorazione al Real Bosco di Capodimonte

Si è tenuta questa mattina, presso il Real Bosco di Capodimonte, la cerimonia solenne in occasione del Giorno del Ricordo, per onorare la memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Il luogo scelto per la deposizione della corona d’alloro non è casuale: il Real Bosco ha ospitato per anni uno dei principali Centri Raccolta Profughi, CRP, della città, diventando un simbolo indelebile dell’accoglienza napoletana e della sofferenza di migliaia di italiani costretti ad abbandonare le proprie terre nel secondo dopoguerra.

Alla cerimonia hanno preso parte, la Vicesindaco Laura Lieto, Diego Lazzarich, dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia con i rappresentanti delle associazioni degli esuli e il Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Le dichiarazioni della Vicesindaco Laura Lieto:

Napoli è una città che ricorda. Questo è un posto speciale perché non tutti sanno che Capodimonte fu il primo rifugio della diaspora dalmata-istriana che fece seguito alla tragedia delle foibe e al conflitto, appunto, che ci fu tra Jugoslavia e popolazione italiana che era localizzata in Istria, nel Quarnaro e nella Venezia Giulia.

Questo è stato un luogo che ha accolto queste famiglie che poi si sono naturalizzate napoletane.

Fu un campo proprio nella zona in cui oggi ci troviamo; abbiamo delle ricostruzioni storiche molto accurate di come questo luogo meraviglioso fu lo spazio di accoglienza di queste persone.

E quindi Napoli è una città dell’accoglienza sicuramente, ma anche una città che ricorda e che vuole testimoniare rispetto a un evento storico estremamente controverso, la cui attribuzione è stata oggetto di grandi dibattiti e grandi conflitti nel nostro Paese.

Ebbene, in un momento difficile come quello attuale, che tutti noi ci facciamo carico di ricordare innanzitutto le vittime.