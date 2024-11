Giornate FAI per le scuole alla scoperta di Palazzo Pirelli

La sede del Consiglio regionale della Lombardia accoglie il Liceo Agnesi e la Scuola dell’Infanzia Benedetto Marcello

La Delegazione FAI Milano con 14 studenti ‘Apprendisti Ciceroni’ dell’Istituto Gonzaga di Milano ha accolto questa mattina a Palazzo Pirelli oltre 70 studenti del Liceo M. G. Agnesi e della Scuola dell’Infanzia Benedetto Marcello di Milano.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle Giornate FAI per le scuole, in programma quest’anno dal 18 al 23 novembre.

Una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli ‘Apprendisti Ciceroni’, giovani studenti delle scuole superiori di secondo grado, preparati dai volontari FAI e dai loro docenti per conoscere e trasmettere il patrimonio culturale italiano attraverso un’esperienza educativa tra pari.

La tredicesima edizione delle Giornate FAI per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Gli ‘Apprendisti Ciceroni’, accompagnati dalle loro professoresse Irene Bondielli e Irene Santulli, hanno spiegato l’importanza delle Giornate FAI per le scuole che, non solo offrono una visita didattica, ma sono anche un’esperienza formativa per sensibilizzare i giovani verso la tutela del patrimonio culturale.

A seguire hanno accompagnato i gruppi di studenti alla scoperta di Palazzo Pirelli spiegandone la storia, l’architettura e l’importanza per il territorio.

I ragazzi hanno potuto ammirare gli spazi interni del Palazzo, l’Aula Consiliare e il Belvedere Jannacci al 31esimo piano da cui è possibile godere del meraviglioso panorama della città per scorgere monumenti, edifici storici come il Pirellino, la torre Galfa, la torre Breda e la torre Velasca e la corona delle Alpi.

Palazzo Pirelli, oggi sede del Consiglio regionale della Lombardia, è uno dei più celebri ‘monumenti’ della Lombardia ed è stato per quasi 50 anni l’edificio più alto della città. Con i suoi 127 metri di altezza, rimane oggi uno degli edifici in calcestruzzo armato più alti al mondo.

Simbolo del razionalismo italiano, è stato costruito tra il 1956 e il 1961 su progetto dell’architetto Giò Ponti, realizzato originariamente per ospitare gli uffici dell’azienda di pneumatici Pirelli, nell’area su cui sorgevano degli stabilimenti del gruppo.