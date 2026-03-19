Giornate FAI Napoli, dispositivo traffico visite Stadio Maradona

In vigore dal 20 al 22 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, previste per sabato 21 e domenica 22 marzo, e della conseguente apertura straordinaria dello Stadio Diego Armando Maradona, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Giambattista Marino, nell’area antistante l’ingresso del settore Distinti – Gate 20.

In particolare, per consentire una corretta gestione dei flussi di visitatori e garantire condizioni di sicurezza per volontari e partecipanti, da venerdì 20 marzo alle ore 12:00, fino a cessate esigenze di domenica 22 marzo:

• è sospesa l’area di sosta a pagamento (“strisce blu”) e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata in via Giambattista Marino (motoveicoli, carico/scarico, ecc.).

• è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, su ambo i lati della strada, nel tratto antistante l’ingresso Distinti – Gate 20 dello Stadio.

Ordinanza