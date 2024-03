Giornate FAI di Primavera 2024: dispositivo via Russo a Napoli

Il 23 e 24 marzo apertura straordinaria al pubblico di Villa Rosebery

In occasione dell’apertura straordinaria al pubblico della residenza presidenziale Villa Rosebery per le giornate del FAI di domani – sabato 23 – e domenica 24 marzo, il Servizio Strade, Viabilità e Traffico del Comune ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata in via Ferdinando Russo, dalle ore 00:01 di domani fino a cessate esigenze di domenica.

