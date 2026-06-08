Giornate Europee dell’Archeologia 2026: eventi in Campania

Dal 12 al 14 giugno alla scoperta dell’archeologia campana

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 torna l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia, la manifestazione promossa a livello europeo dall’Institut national de recherches archéologiques préventives, INRAP, sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa.

L’iniziativa, estesa dal 2019 a tutta Europa, è coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, per il tramite della Direzione Generale Musei e della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Giunte alla diciassettesima edizione, le Giornate Europee dell’Archeologia sono quest’anno dedicate al tema ‘Archeologia in corso / Archaeology in the Making’, un invito ad accompagnare il pubblico all’interno dei processi della ricerca archeologica, nei luoghi della conservazione, dello studio e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Il tema propone una riflessione sull’archeologia come pratica condivisa, capace di mettere in relazione ricerca scientifica, comunità, territori e futuro, offrendo un’occasione per raccontare non solo monumenti e collezioni, ma anche il lavoro quotidiano che consente di preservarli, interpretarli e restituirli alla collettività.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania aderisce alla manifestazione con un articolato programma di iniziative nei musei e aree archeologiche della rete, che, con visite guidate, laboratori, incontri e presentazioni, organizzate anche in collaborazione con le realtà culturali del territorio, offriranno al pubblico la possibilità di conoscere il patrimonio archeologico campano e le sue connessioni alla luce delle ricerche più recenti, attraverso reperti, scavi e contesti, che metteranno al centro le storie dei luoghi e il loro legame con il presente.

Tutte le iniziative, con le informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono consultabili nella sezione dedicata alle GEA del sito del Ministero della Cultura, sul sito ufficiale della manifestazione e sui canali social dei musei aderenti, dove è possibile seguire e partecipare all’iniziativa con gli hashtag #EADays #JEArcheo #GEA2026.

Programma delle iniziative