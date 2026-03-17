Giornata vittime Coronavirus: bandiere a mezz’asta Consiglio Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Mercoledì 18 marzo, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita con la Legge n.35 del 18 marzo 2021, il Consiglio Regionale della Campania esporrà bandiere a mezz’asta.

Massimiliano Manfredi sottolinea:

Il nostro pensiero va alle tantissime persone che hanno perso la vita o che hanno perso i loro affetti più cari a causa della terribile pandemia da Coronavirus, che ha lasciato ferite indelebili nel nostro Paese, ma dalla quale la nostra regione e tutta l’Italia ha saputo riprendersi con forza, valore, resilienza e voglia di vivere e ripartire.