Giornata vittime civili delle guerre nel mondo: Regione Lazio in blu

Redazione
Regione Lazio in blu

 

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Domenica 1° febbraio il palazzo della Regione Lazio sarà illuminato di colore blu dalle ore 18:30 alla mezzanotte, in occasione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei conflitti nel mondo.

Istituita con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, questa ricorrenza nasce con il duplice obiettivo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di promuovere una maggiore consapevolezza dell’impatto devastante che i conflitti hanno sulle popolazioni civili.

L’illuminazione blu rappresenta un gesto semplice ma altamente simbolico: un forte richiamo alla pace e alla protezione dei più vulnerabili, attraverso il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e da ANCI.

