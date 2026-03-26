Giornata Teatro: la Campania celebra creatività e pubblico del domani

Il 27 marzo Cutaia al Teatro dei Piccoli di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro venerdì 27 marzo, giunta alla sua 64a edizione, la Regione Campania celebra la vitalità dei palcoscenici del territorio, con un plauso particolare alle iniziative dedicate all’infanzia e alla formazione del pubblico di domani.

L’assessore alla cultura, Ninni Cutaia, parteciperà infatti allo spettacolo in programma al Teatro dei Piccoli di Napoli nell’ambito della stagione ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli, la Regione Campania e la direzione della Mostra d’Oltremare.

La rassegna, inserita nella storica XXX edizione de ‘La Scena Sensibile’, si conferma cuore pulsante della programmazione per l’infanzia.

Si comincia con la compagnia Teatro dei Colori di Avezzano che presenta, venerdì 27 marzo alle ore 10:00 e sabato 28 alle ore 11:00, lo spettacolo ‘La Sinfonia dei Giocattoli’.

Ideato e diretto da Valentina Ciaccia, l’allestimento si muove tra il mimo e il suggestivo ‘teatro su nero’, partendo dalle note della celebre ‘Kindersinfonie’ ottocentesca rivisitata dalla compositrice Greta Cipriani.

Domenica 29 marzo alle ore 11:00 il Teatro dei Piccoli accoglie la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata di Ancona con ‘Luna e Zenzero’, una fiaba moderna diretta da Nadia Milani e scritta insieme a Simone Guerro.

La stagione prosegue inoltre con le attività diffuse sul territorio, inclusi gli spettacoli all’Orto Botanico e al Teatro Nuovo, confermando la Campania come una regione d’avanguardia nella sperimentazione teatrale per le scuole e le famiglie.

Così l’Assessore alla cultura della Regione Campania, Ninni Cutaia: