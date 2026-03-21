Giornata Poesia 2026: ‘La forza delle parole, la voce delle emozioni’

Locoratolo: ‘Napoli riconosce nella parola un’infrastruttura civile, capace di abitare i quartieri, attivare relazioni e produrre senso condiviso’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 1999 per promuovere l’espressione poetica come patrimonio culturale dell’umanità, celebriamo oggi la capacità universale della poesia di unire persone, raccontare emozioni e trasformare il nostro modo di guardare il mondo.

Il Patto della Lettura del Comune di Napoli celebra questa ricorrenza con un manifesto poetico, un invito aperto alla comunità a condividere versi, emozioni e pensieri che parlano di noi e del nostro tempo.

La poesia cura, sorprende, avvicina.

La Giornata Mondiale della Poesia non è una semplice celebrazione, ma una scelta di campo. Napoli riconosce nella parola un’infrastruttura civile, capace di abitare i quartieri, attivare relazioni e produrre senso condiviso. In una fase in cui il rischio è quello di una frammentazione sociale e culturale sempre più evidente, la poesia torna ad avere una funzione concreta. Non evasione, ma strumento di connessione, di riconoscimento reciproco, di costruzione di uno spazio pubblico più consapevole. Il Patto della Lettura si muove dentro questa visione e ne rafforza l’impianto, trasformando la pratica culturale in un esercizio quotidiano, accessibile e diffuso. Non un insieme di iniziative isolate, ma una rete che tiene insieme scuole, associazioni, presìdi culturali e comunità locali, portando la parola dove spesso non arriva e restituendole una funzione attiva nella vita della città.

Sergio Locoratolo – Coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli

La poesia, nella sua essenza, rappresenta un luogo di incontro tra lingue, culture e generazioni, una forma d’arte capace di dare voce all’indicibile, di trasmettere bellezza e di stimolare un dialogo profondo con la società contemporanea, che mai come oggi ha bisogno di creatività, immaginazione e spazi di ascolto.

Oggi fermiamoci un istante e lasciamo che un verso ci accompagni.

La poesia è quando un’emozione ha trovato il suo pensiero e il pensiero ha trovato le parole.

Robert Frost

Invitiamo i poeti, gli appassionati, le scuole, le associazioni a unirsi alle celebrazioni e a condividere il potere evocativo dei versi, affinché la poesia continui a essere un ponte tra le persone.

Diffondete versi, riflessioni e parole che possano illuminare questa giornata. Perché la poesia non appartiene solo ai libri: appartiene a tutti noi.