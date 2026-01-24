Giornata Mondiale Educazione: a Napoli progetto Scholas Cittadinanza

Prosegue la collaborazione tra Comune di Napoli e Scholas Occurrentes

In occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione, dedicata quest’anno al tema ‘Il potere dei giovani nel co-creare l’educazione’, il Comune di Napoli richiama l’attenzione sul ruolo centrale delle nuove generazioni nei processi educativi e di crescita della comunità – riconoscere ai giovani un ruolo attivo nella costruzione dell’educazione significa promuovere inclusione, partecipazione e responsabilità condivisa.

In tale prospettiva si inserisce la collaborazione del Comune di Napoli con l’organizzazione internazionale di diritto pontificio Scholas Occurrentes, fondata da Papa Francesco nel 2013, tramite il progetto Napoli Città Educativa.

All’interno del progetto si è svolta ‘Scholas Cittadinanza’, una tre giorni nel corso della quale sono state coinvolte studentesse e studenti di cinque Scuole Secondarie di II Grado cittadine, che hanno avuto l’opportunità di individuare e analizzare le principali problematiche del proprio contesto di riferimento, approfondendone le cause e formulando proposte concrete di miglioramento.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere percorsi educativi partecipati e nel valorizzare il protagonismo giovanile, in linea con il tema della Giornata Mondiale dell’Educazione.