Giornata mondiale dell’Africa: entro il 2063 la sovranità sanitaria

La regolamentazione dei farmaci, dei dispositivi medici, l’accesso alle cure e la totale sovranità sanitaria per il Continente africano sono la sfida dei prossimi anni

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella Giornata Mondiale dell’Africa è fondamentale porre l’attenzione su come il Continente africano stia affrontando la questione della regolamentazione dei farmaci e dei dispositivi medici.

In questi ultimi anni vi è una grande energia e spinta propositiva delle diverse realtà sanitarie dei Paesi africani a favore di un avanzamento sul piano della regolamentazione, formazione e implementazione delle procedure e degli standard in grado di assicurare ai pazienti farmaci efficaci e sicuri, di evitare il rischio di incappare in farmaci e prodotti sanitari scadenti e contraffatti.

Soprattutto, si intende raggiungere, entro il 2063, la sovranità sanitaria per l’intero Continente. Il primo passo, in questo senso, è la costituzione, lo scorso novembre, dell’African Medicines Agency, AMA, come unica autorità regolatoria africana.

Davide Integlia, Economista Sanitario ed esperto di percorsi di presa in carico assistenziale, fondatore e CEO di ISHEO e ideatore della Europe-Africa Oncology Alliance, dichiara:

Non lo nascondiamo che vi sono tanti progressi ancora da compiere, ad iniziare dalla possibilità di accesso alle cure e dalla copertura finanziaria a favore della salute dei popoli africani, in un Continente con una popolazione giovane con un’importante crescita demografica, che in gran parte non ha mai avuto una sanità gratuita o calmierata. È emblematico come la popolazione africana, seppur rappresenti quasi il 20% di quella totale mondiale, è sicuramente quella che ha maggiori bisogni sanitari non soddisfatti e ad oggi ha un ruolo molto marginale negli studi clinici condotti a livello planetario, circa il 3%. Trovo veramente importante aumentare la considerazione della popolazione africana negli studi clinici e auspico una maggiore collaborazione tra il Continente africano con aree del mondo più sviluppate nella pianificazione di nuovi studi clinici, nella definizione degli investimenti in infrastrutture sanitarie fisiche e digitali e nel rafforzamento delle competenze regolatorie e nella valorizzazione dei dati sanitari. È significativo e fondamentale il ruolo della cooperazione e dell’interscambio tra diverse aree del mondo.

Jean Leonard Touadi, esperto di relazioni istituzionali con i Paesi Africani e membro del Comitato Scientifico della Europe-Africa Oncology Alliance, sottolinea: