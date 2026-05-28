Giornata Mondiale del Gioco 2026 alla Mostra d’Oltremare

L’iniziativa è in programma il 30 maggio a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessorato alle Politiche Sociali, con il contributo educativo e operativo della Ludoteca Cittadina, curata dalla Cooperativa Sociale Progetto Uomo Onlus, celebra la Giornata Mondiale del Gioco 2026 con una grande festa aperta a tutta la cittadinanza.

Il gioco rappresenta non solo un momento di svago, ma anche uno spazio di incontro, uno strumento educativo e un’importante occasione di crescita, condivisione e partecipazione.

La Giornata Mondiale del Gioco intende valorizzare queste dimensioni e promuovere la cultura del gioco, affermando il diritto al gioco come elemento fondamentale per il benessere individuale e collettivo.

Nel corso della giornata saranno proposte numerose attività ludiche, laboratori ed esperienze condivise, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

Un’occasione per stare insieme, cooperare, esprimere la propria creatività e sperimentare il gioco attraverso il corpo, la mente e l’immaginazione.

L’iniziativa si terrà sabato 30 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 19:00, presso la Mostra d’Oltremare, con ingresso da viale Kennedy.

La partecipazione è gratuita.