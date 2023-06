Giornata Mondiale dei Genitori, Convegno Universal Peace Federation

In programma il 1° giugno negli uffici delle Nazioni Unite di Ginevra e online

‘Il ruolo dei genitori nella creazione di una società e di un mondo più pacifici e sicuri’ è il tema del convegno che si terrà in presenza presso la sala XXII (22) degli uffici delle Nazioni Unite di Ginevra in Svizzera e online, giovedì 1° giugno 2023, dalle ore 14:00 alle 17:00.

Promosso per celebrare la Giornata Mondiale dei Genitori, il convegno è stato organizzato da Universal Peace Federation (UPF), in collaborazione con la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo Internazionale (WFWPI); con il Fribourg Peace Forum; e con l’Associazione Internazionale dei Giovani e Studenti per la Pace (IAYSP).

L’incontro si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del ruolo dei genitori quali figure chiave nell’educazione dei figli. Si prefigge, inoltre, con il contributo dei partecipanti in rappresentanza d’istituzioni, società civile, università, religioni e ONG, di esaminare come l’educazione relazionale e normativa dei bambini e dei giovani possa contribuire a sviluppare comportamenti sociali improntati al rispetto e alla convivenza pacifica; favorire la comprensione dei propri diritti e doveri; promuovere una condotta responsabile nei confronti dell’ambiente; e concorrere alla costruzione della pace.

Il convegno sarà aperto da Katsumi Otsuka, Copresidente UPF Europa e Medio-Oriente e si articolerà in due sessioni.

La prima, ‘Rendere responsabili i genitori come principali educatori di bambini e ragazzi’, vedrà la partecipazione di Heiner W. Handschin, Presidente UPF Svizzera e Direttore Ufficio UPF Relazioni con UN, Ginevra, moderatore; Adrian Holderegger, Professore Emerito di Teologia Morale ed Etica, Università di Friburgo e Presidente Fribourg Peace Forum, Svizzera; Frédérique Seidel, specialista Diritti dei Bambini, Consiglio Ecumenico delle Chiese, Ginevra; Hafid Ouardiri, Presidente e fondatore Fondation de l’Entre-connaissance, Ginevra e Vicepresidente Geneva Spiritual Appeal; Jimin Millet, giovane madre e imprenditrice, Ginevra; e Jacques Marion, Copresidente UPF Europa e Medio Oriente.

La seconda sessione ‘Obiettivi di Sviluppo Sostenibili delle Nazioni Unite, difesa dei diritti umani in famiglia, nelle scuole e nella società’, sarà moderata da Chantal Chetelat Komagata, Segretaria Generale UPF Europa Centrale.

Interverranno Whadi Maalouf, Responsabile del Programma Prevenzione, Trattamento e Riabilitazione, Ufficio Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, Vienna; Sabine Rokotomalala, Unità Prevenzione Violenza, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra; Marco Respinti, giornalista, autore e docente, CESNUR e Bitter Winter, già direttore International Family News; e Carolyn Handschin, Presidente ONG-CSW Ginevra, Vicepresidente internazionale WFWPI.

UPF è una ONG con Stato Generale Consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). È un’alleanza di persone e di organizzazioni a livello internazionale dedicata alla costruzione della pace fondata sui principi d’interdipendenza, prosperità condivisa e valori universali comuni.

In Italia, tra le varie iniziative, pubblica la rivista periodica Voci di Pace, un autorevole punto di riferimento culturale per i temi interreligiosi, dei diritti umani, della good governance e della pace.

Per partecipare online connettersi a https://bit.ly/upf20230601