Giornata lingua greca, delegazione autorità elleniche al Comune Napoli

Concerto omaggio alla città di Napoli, in programma il 10 febbraio nella basilica di San Giovanni Maggiore

In occasione della decima edizione della Giornata mondiale della lingua greca, una delegazione di autorità elleniche è giunta questo pomeriggio in visita a Palazzo San Giacomo per rivolgere alla città gli auguri per i 2.500 anni della sua fondazione.

Presenti per l’occasione Sofia Voultepsi, Viceministro greco per le Migrazioni e l’Asilo, accompagnata da alcuni collaboratori e Consiglieri del Ministero, e Paul Kyprianou, Console di Cipro a Napoli, che sono stati ricevuti da Teresa Armato, Assessore al Turismo, Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili, e da Laura Valente, Direttrice artistica delle Celebrazioni per i 2.500 anni.

All’incontro hanno partecipato anche il Presidente e il Direttore del Conservatorio di Corfù, Nikolaos Vradis e Kimon Chytiris, la Direttrice della Scuola Musicale di Corfù Alexandra Tzouma, il Provveditore agli Studi delle Isole Ionie Petros Anghelopoulos accompagnato dall’Ispettrice Xanthì Chouliàra e dal Tenore Jannis Kavouras.

L’Assessore Armato ha detto:

Abbiamo accolto con grande gioia la delegazione greca in questa giornata speciale, dedicata alla celebrazione della lingua greca, patrimonio di una civiltà che ha profondamente influenzato la nostra cultura, la nostra lingua e la nostra storia. Questo incontro di oggi non è solo un momento di celebrazione linguistica e di scambi culturali tra i nostri giovani, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami tra i nostri popoli, favorire la cooperazione culturale e turistica e approfondire ulteriormente la reciproca conoscenza.

L’Assessore Marciani ha commentato:

La decima Giornata dedicata alla lingua greca è stata l’occasione per ammirare la sinergia tra i ragazzi della nostra città e i giovani venuti dalla Grecia, che hanno attualizzato l’insegnamento che ci viene dalla Grecia antica attraverso la parola chiave dell’amicizia. Vogliamo dare in questo modo un messaggio di amicizia tra i popoli e a favore della pace.

Il Tenore Kavouras e la Mezzo Soprano Rosa Cappon Pouli, diretti dal Maestro Chytiris e accompagnati dall’Orchestra d’archi del Conservatorio e della Scuola musicale di Corfù, saranno protagonisti del concerto omaggio alla città di Napoli, in programma oggi alle 17:30 nella basilica di San Giovanni Maggiore.