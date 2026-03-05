Giornata Internazionale della Donna: iniziative della DRM Campania

L’8 marzo ingresso gratuito per tutte le donne in musei e parchi archeologici statali

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026, su iniziativa del Ministero della Cultura, l’ingresso ai luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le donne.

Per celebrare l’8 marzo i musei e luoghi della cultura della Direzione regionale Musei nazionali Campania propongono iniziative dedicate al tema, per riflettere e approfondire il ruolo delle donne attraverso i secoli fino ad oggi.

A Benevento, il Teatro romano, in collaborazione con l’Associazione Rosa Samnium APS, promuove l’iniziativa ‘Forza e libertà. Raduno per la salute e la libertà delle donne’, in programma alle ore 10:30.

L’evento nasce con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione sanitaria femminile e di riaffermare il diritto alla salute come espressione concreta di libertà e autodeterminazione. Il messaggio è chiaro e potente: la prevenzione è forza, la salute è un diritto, la cultura è uno spazio di libertà.

La manifestazione rappresenterà un’occasione di incontro e riflessione aperta all’intera cittadinanza, con interventi istituzionali, contributi scientifici in ambito sanitario, testimonianze di donne operate al seno – riunite nel gruppo ‘Voci di Libertà’ – e momenti di condivisione culturale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, di Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e di Salvatore Mazzone, Sindaco di Pietrelcina.

Interverranno Maria Pia De Chiara, Presidente di Rosa Samnium APS, e Carlo Iannace, Direttore della Breast Unit U.O.C. di Avellino. Modera l’incontro Elvira Feleppa.

La scelta del Teatro romano come sede dell’iniziativa assume un forte valore simbolico: un luogo di cultura che si trasforma in spazio di partecipazione civile e consapevolezza collettiva.

Ad Alife, il Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, dalle 9:00 alle 13:00, propone visite guidate a cura dei Servizi Educativi sul tema ‘Il ruolo sociale della donna sannita’.

Descrivere il ruolo della donna sannita non è semplice, per la scarsità di testimonianze dell’epoca in cui visse, ma, sulla base dei ritrovamenti archeologici e di alcune fonti letterarie latine, è possibile ricostruirne alcuni aspetti fondamentali, che saranno illustrati durante le visite.

Secondo la testimonianza di Orazio (65 – 8 a.C.), la donna sannita godeva di rispetto ed esercitava la sua autorità nella casa: a lei spettava il compito di allevare i figli e lo svolgeva con grande severità.

Nelle necropoli sannitiche si osserva l’uso di contrassegnare le tombe femminili con un fuso e ciò suggerisce che la tessitura doveva essere una delle occupazioni principali delle donne, certamente abili nel lavorare la lana, se si considera il rigido clima invernale e la diffusione della pastorizia, cui dedicavano il loro tempo quando gli uomini erano impegnati in guerra.

Le visite guidate saranno gratuite, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo, €5,00 intero, €2,00 ridotto, gratuito per gli aventi diritto e per tutte le donne il giorno 8 marzo.

Per l’occasione sarà aperto al pubblico in via straordinaria anche il Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, con turni di ingresso alle ore 9:30, 12:45, 14:30 e 15.:30, esclusivamente su prenotazione al numero +39 338 6353806, gruppi di massimo cinque persone per turno.

Tutte le informazioni per la visita ai musei sono disponibili sul sito web istituzionale museicampania.cultura.gov.it, mentre il programma completo delle iniziative organizzate per la Giornata è disponibile sul sito MiC nella pagina dedicata all’evento: https://cultura.gov.it/evento/8-marzo-2026.