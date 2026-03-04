Giornata internazionale della donna: iniziative del Parlamento europeo

Eventi a Bruxelles, Roma e Milano

In occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, il Parlamento europeo promuove una serie di iniziative dedicate ai diritti delle donne, con un focus particolare sulla violenza digitale, la disinformazione e la tutela della partecipazione femminile alla vita pubblica.

Le attività si apriranno domani giovedì 5 marzo a partire dalle 14:00 a Bruxelles, con il seminario stampa dal titolo ‘International Women Day: Digital Violence Against Women’.

Il seminario, rivolto ai media, approfondirà il fenomeno della violenza online contro le donne, con attenzione all’ambito della politica.

Tra i temi al centro del dibattito: le minacce e gli attacchi digitali contro le rappresentanti politiche, l’impatto dell’odio online sulla democrazia, le possibili soluzioni legislative e culturali per contrastare il fenomeno.

I giornalisti interessati a seguire i lavori dall’Italia potranno collegarsi da remoto attraverso la piattaforma Interactio, link attivo all’inizio del seminario.

Programma completo.

Sempre il 5 marzo si terrà, inoltre, l’Interparliamentary Committee Meeting organizzato dalla commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, FEMM, dedicato al tema: ‘Women’s Rights and Democracy: Combating Stereotypes, Disinformation and Violence in the Digital Age‘.

Accanto agli appuntamenti istituzionali a Bruxelles, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia promuove iniziative dedicate alla Giornata internazionale della donna per tutto il mese di marzo.

Roma

A Roma, presso lo spazio Esperienza Europa – David Sassoli, il 5 marzo si terrà l’evento ‘Diritti delle donne nell’era digitale’, con la diretta dell’incontro interparlamentare organizzato dalla commissione FEMM del Parlamento europeo e la partecipazione di una classe del Liceo Golgi Broni – IIS Faravalli di Broni (PV).

L’8 marzo è previsto un incontro di educazione civica europea rivolto a quaranta donne migranti e rifugiate, nell’ambito del progetto di formazione e inclusione professionale Food4Rights. L’iniziativa è promossa da CNA, PLASE, Rotary e Telefono Rosa, insieme ad altri partner istituzionali.

Il 13 marzo si terrà infine ‘Giù le mani dalle donne’, format di sensibilizzazione contro la violenza di genere che attraverso i brani tratti dal libro ‘Giù le mani dalle donne’ di Alessia Sorgato, interpretati dall’attrice Alessandra Basile, unisce lettura teatrale e approfondimento giuridico.

Il 25 marzo, infine, l’incontro ‘Impresa, trasparenza e autorità per la parità – Women e direttive europee’, organizzato da AIGI e AITRA in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

Milano

A Milano, nell’ambito della 33ª edizione del Film Festival Sguardi Altrove, il progetto ‘Donne, cinema, sport, inclusione e diversità’, realizzato con ALMED – Università Cattolica e l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, proporrà il 10, 20 e 24 marzo tre proiezioni dedicate allo sport come spazio di emancipazione e trasformazione sociale.

Gli incontri, ospitati presso l’Università Cattolica e aperti a studenti e pubblico, saranno accompagnati da panel e momenti di confronto con esperti, atleti e protagonisti.