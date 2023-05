Giornata infermieri, Palazzo Strozzi Sacrati ospita iniziativa OPI

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Giunta regionale toscana, si è celebrata oggi, 12 maggio, la giornata internazionale dell’infermiere, con giuramento finale dei neo laureati.

L’iniziativa, dove si è parlato anche delle sfide del PNRR per la sanità, era organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia e il Presidente della Toscana Eugenio Giani è intervenuto all’inizio dell’evento per portare i saluti della Regione.

È stata l’occasione per ricordare, da parte sua, l’importanza degli infermieri nella sanità pubblica toscana.

Ha sottolineato Giani:

Quasi ventiduemila persone di cui la Toscana è orgogliosa parte di quei 57 mila dipendenti che lavorano nel servizio sanitario regionale, a cui vanno aggiunti i professionisti delle residenze per anziani pubbliche e convenzionate, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

La Toscana è per una sanità pubblica e universale che non lasci indietro nessuno. Al Governo chiediamo maggiori risorse per la sanità pubblica e la salute dei cittadini.

Intanto noi vi investiamo più di quello che arriva dal fondo sanitario nazionale: complessivamente oltre otto miliardi di euro ogni anno.