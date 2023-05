Giornata Famiglia, Baldassarre: ‘Per Regione Lazio è priorità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi è la Giornata internazionale della Famiglia, una data che sta particolarmente a cuore a questa Giunta, che ha messo le famiglie in cima alle proprie priorità.

Perché la famiglia è la più piccola cellula costitutiva della società. E se la famiglia sta bene, la società sta bene.

La famiglia è memoria e radici di un popolo, attraverso i nonni; è il presente del lavoro, delle mamme e i papà che ogni giorno portano avanti il Paese; è il futuro, grazie ai più giovani, che ambiscono a costruire un’Italia migliore.

La famiglia è amore gratuito, luogo di dialogo, crescita e confronto fra generazioni; è luogo di cura, dei più fragili, ma anche cellula fragile di cui noi tutti dobbiamo prenderci cura. Le famiglie sono in difficoltà: dal caro bollette alle politiche di conciliazione tra i tempi di vita e lavoro.

Per questo, la Regione Lazio mette la famiglia al centro. Per aiutarla nei processi di inclusione sociale dei più deboli, delle nuove povertà, dei malati; per promuovere politiche giovanili e garantire le pari opportunità; con una fiscalità che sostenga le famiglie e le rilanci dal punto di vista economico.

Celebriamo la famiglia, dunque, rinnovando il nostro impegno a sostenerla ogni giorno con politiche pubbliche all’altezza delle sfide che ci attendono e delle ambizioni di tutti i cittadini del Lazio.